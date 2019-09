Gelekt Commissiedocument: “Britse alternatief voor backstop schiet tekort” LH

20 september 2019

21u18

Bron: Sky News 2 In een gelekt document, gericht aan de Europese Raad en de Europese Commissie, stelt de Europese Commissie dat het nieuwste ontwerpvoorstel van de Britse regering voor een brexitdeal “niet voldoet aan de doelstellingen van de Ierse backstop”. Dat meldt Sky News . Net vandaag praatten de Europese en Britse brexitonderhandelaars over een “eerste reeks van concepten, principes en ideeën”, in de hoop een doorbraak te bereiken in de impasse rond de Ierse grenskwestie.

De Britse premier Boris Johnson wil komaf maken met de vangnetoplossing (backstop) die EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier met de vorige regering in Londen had uitgewerkt om te vermijden dat er na de brexit opnieuw controles uitgevoerd moeten worden op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. De Commissie staat open voor alternatieven, maar die moeten dan wel de doelstellingen van die backstop respecteren. Tot dusver was Londen niet met concrete voorstellen op de proppen gekomen.

“Michel Barnier en Steve Barclay (de Britse brexitminister, nvdr) kwamen overeen dat de technische onderhandelingen worden voortgezet. Deze gesprekken gaan over een eerste reeks van concepten, principes en ideeën die het Verenigd Koninkrijk naar voren heeft geschoven”, zo deelde de Europese Commissie vandaag na afloop van het onderhoud mee. Barclay had het na afloop over “een elan” in de gesprekken.

Maar volgens de Britse nieuwszender kan het nieuwste voorstel van de Britse regering de volgende doelstellingen niet bereiken: “een harde grens op het Ierse eiland vermijden, de eilandeconomie en samenwerking tussen noord en zuid beschermen en het behoud van de integriteit van de Europese interne markt en de plaats van Ierland daarin”. Dat zou willen zeggen dat het Britse alternatief voor de backstop (voorlopig) afgeschoten is.

“Het is de verantwoordelijkheid van het Verenigd Koninkrijk om met oplossingen te komen die verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord over de brexit. De Unie blijft beschikbaar om elk voorstel te bestuderen en te bespreken”, stelt het volledige document dat op Twitter gedeeld werd door een medewerker van The Washington Post. Daarin staat ook te lezen dat de Britten de documenten op woensdag stuurden naar de Commissie. Die herhaalde vandaag de nood aan een “volledig werkbare en juridisch operationele oplossing”.

Voorlopig lijkt zo'n oplossing dus nog niet in zicht. Volgende week worden de “technische" vergaderingen verdergezet, aldus het document ook nog.

BREAKING -



The memo just sent to EU diplomats. Still no progress then. #Brexit pic.twitter.com/SpgoLJZmOa QAriès(@ QuentinAries) link

Het Britse vertrek uit de EU staat gepland op 31 oktober. Johnson heeft tot dusver steeds gezegd dat zijn land op die dag de EU zal verlaten. Bij voorkeur met een akkoord over de Ierse grenskwestie en alle andere aspecten van de boedelscheiding, maar desnoods zonder.