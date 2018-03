Geleidehonden krijgen nieuwe spannende opdracht in Nederland: achterhalen of iemand zit te liegen KVE

27 maart 2018

14u56

Bron: ANP 0 Het medische detectiehondenteam krijgt in Nederland een nieuwe opdracht: zijn de speurneuzen in staat om de leugen van de waarheid te onderscheiden via iemands lichaamsgeur? De komende tijd wil het team van van KNGF (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds) met veel monsters aan de slag om te onderzoeken of viervoeters de geur van een leugen succesvol kunnen detecteren.

"Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we dat iemand een andere geur afscheidt als diegene een leugen vertelt', begint Patrick Hilverink, projectleider van de medische detectiehonden van KNGF Geleidehonden. "Hetzelfde geldt ook voor emoties, honden zijn in staat om hormonen, als adrenaline, olfactorisch waar te nemen. Ook weten we uit eigen ervaring dat we honden kunnen leren om een bepaalde geur te detecteren."

Al sinds 2014 worden honden op het opleidingsterrein in Amstelveen getraind in het opsporen van darmkanker in ontlastingmonsters. Het team van medische detectiehonden toont nu in 90 procent van de gevallen de juiste ontlastingmonsters met darmkanker aan. Dezelfde methode gaat de geleidehondenschool nu inzetten voor het detecteren van leugens. Voor het project is KNGF Geleidehonden op zoek naar monsters en doet daarom een oproep aan het publiek.

Testpanel gezocht

"Voor deze nieuwe pilot willen we honden aan de hand van iemands lichaamsgeur laten bepalen of diegene een leugen vertelt of niet." Patrick Hilverink: "Om onze honden te leren waar ze op moeten detecteren, laten we ze langs een carrousel van geuren lopen. In deze carrousel zitten allemaal verschillende monsters. De honden moeten aangeven in welk buisje van de carrousel de juiste geur zit. We hebben al op kleine schaal getraind met de lichaamsgeur van personen die leugens en waarheden vertelden. Omdat de eerste resultaten veelbelovend zijn, willen we het project opschalen. We zoeken een testpanel van circa 50 mensen die op ons opleidingscentrum wil meewerken aan het verkrijgen van een proefmonsterbestand. "

Sneller en betrouwbaarder dan leugendetector

De pilot is geslaagd als de honden in meer dan 95 procent leugens van waarheden kunnen onderscheiden. Deze manier van waarheidsbevinding is daarmee vele malen sneller en effectiever dan iemand aan een leugendetector onderwerpen. Van de traditionele leugendetector is bovendien bekend dat deze lang niet altijd een betrouwbare uitslag geeft. Met als gevolg dat een dader koelbloedig aan de leugendetector kan zitten zonder betrapt te worden. Het snuffelen aan de proefmonsters door de nieuw op te leiden leugendetectiehonden moet hier korte metten mee maken. Het team hoopt de pilot in het eerste kwartaal van 2019 af te ronden en gaat ondertussen gesprekken met geïnteresseerde partijen aan.

Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds

KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de organisatie tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, (oud-)geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Sinds 2014 traint de organisatie ook medische detectiehonden, gespecialiseerd in het detecteren van darmkanker in ontlasting. Voor het opleiden van al deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.