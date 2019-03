Gele hesjes weer straat op in Frankrijk NLA

02 maart 2019

15u23

Bron: Belga 0 De gele hesjes, die sinds half november 2018 in Frankrijk betogen, zijn vandaag weer de straat opgetrokken. Vandaag begint een belangrijke maand van mobilisatie om het einde te markeren van het “grote debat” dat president Emmanuel Macron lanceerde als antwoord op de beweging.

In Parijs begonnen verscheidene honderden mensen aan de Arc de Triomphe aan een optocht van twaalf kilometer, onder scherp toezicht van de politie. Er zijn ook betogingen gepland in onder andere Marseille, Montpellier, Straatsburg, Nantes, Bordeaux en Toulouse.

In het noorden van Frankrijk riepen de organisatoren de gele hesjes uit deze regio en uit buurlanden (België, Engeland, Luxemburg, Nederland en Duitsland) op om in Rijsel samen te komen. “De strijd is internationaal", zo staat er ook in het Engels en Duits op de Facebookpagina van de manifestatie te lezen.

In Parijs waren er vandaag minder manifestanten aanwezig dan de week voordien. 16 maart wordt echter een sleuteldag voor de beweging. Dan eindigt het "grand débat national”, dat Macron op 15 januari lanceerde. Gedurende twee maanden zou hij in het hele land naar de grieven van de Fransen luisteren in een poging een antwoord te bieden op de woede van de gele hesjes. Maar het debat, dat tot 10.000 bijeenkomsten en meer dan een miljoen bijdragen op het internet leidde, wordt door de gele hesjes als een "schijnvertoning" afgedaan. Sinds weken scanderen ze "Macron démission! " (Macron, neem ontslag).