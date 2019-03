Gele hesjes veroorzaakten in Frankrijk al voor 170 miljoen euro schade (en daar zit die van afgelopen weekend nog niet bij) ADN

18 maart 2019

15u32

Bron: Belga 0 De schade die de gele hesjes in Frankrijk hebben aangericht, is vandaag door de Franse Federatie van Verzekeringen (FFA) geraamd op 170 miljoen euro, zonder rekening te houden met de bijkomende schade die afgelopen weekend werd veroorzaakt op de Champs-Elysées.

“Er werden tot dusver 10.000 schadeclaims geregistreerd”, verklaarde de FFA, die schat dat 30 tot 40 procent van de bedrijven geen garantie hebben afgesloten voor inkomstenderving. De cijfers bevatten niet de schade van de 91 handelszaken die zaterdag in Parijs werden getroffen door inbraak, diefstal en brand.

“Onaanvaardbaar”

"Te veel is te veel. Wat er zaterdag op de Champs-Élysées in Parijs is gebeurd, is slechts een herhaling van wat de handelaren al hebben meegemaakt. Het is onaanvaardbaar dat dit opnieuw kan gebeuren", reageerde de Franse confederatie voor kleine en middelgrote ondernemingen (CPME), die de regering oproept om "onmiddellijk de maatregelen te treffen die onder haar verantwoordelijkheid vallen".

Economische impact

Deze namiddag volgt in Bercy een vergadering om een balans op te maken van de economische impact van de gelehesjesbeweging, met werkgeversorganisaties, federaties van handelaars en ambachtslieden en vertegenwoordigers van verzekeraars, hoteliers en restauranthouders.

Minister van Economie Bruno Le Maire verklaarde vandaag dat hij zeker niet wil dat een handelaar bankroet gaat door de vernielingen en het geweld dat de beweging heeft ontsierd.

