Gele hesjes vernielden veel snelheidscamera’s, nu pakt Frankrijk uit met “krachtigere nieuwe generatie” ADN

02 april 2019

18u01

Bron: Belga 0 Langs de wegen in Frankrijk zullen dit jaar preciezere en krachtigere snelheidscamera's geplaatst worden. Dat is vandaag meegedeeld door Sécurité routière. Door het protest van de gele hesjes zijn een resem camera's beschadigd geraakt.

De camera's staan op een vier meter hoge paal en bieden daardoor een beter beeld, zegt Emmanuel Barbe, interministerieel afgevaardigde bij Sécurité routière.

Volgens de fabrikant kunnen ze tot wel acht rijstroken in het oog houden, en dat over een afstand van 200 meter. Ze kunnen ook een onderscheid maken voor vrachtwagens of andere voertuigen die aan een aparte snelheidslimiet onderworpen zijn.



Volgens de zender France Info worden er dit jaar nog 400 modellen geplaatst. Barbe kan dat cijfer niet bevestigen. “Dat zal afhangen van onze capaciteit”, zegt hij.

Het is wel de bedoeling alle camera's die door de gele hesjes werden vernietigd, door het nieuwe model te vervangen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner werd "bijna zestig procent van de camera's geneutraliseerd, beschadigd of vernield.”