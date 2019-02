Gele hesjes scanderen antisemitische leuzen naar filosoof: “Haat in zijn zuiverste vorm” Sander van Mersbergen

16 februari 2019

22u43

Bron: AD.nl 0 Voor het veertiende weekeinde op rij hebben de zogenoemde gele hesjes gedemonstreerd in Frankrijk. Na een rustig begin namen de protesten gedurende de middag een gewelddadige wending. In Parijs werd de situatie gespannen toen de stoet demonstranten de Franse filosoof Alain Finkielkraut tegenkwam.

Zij riepen antisemitische leuzen naar de man van Pools-Joodse origine. Finkielkraut wordt onder meer uitgemaakt voor 'haatzaaier’ en 'zionist'. De filosoof krijgt het advies ‘op te lazeren'. “Frankrijk is van ons.”

“Een uitbarsting van haat in zijn zuiverste vorm”, schreef minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner in een reactie op Twitter. President Emmanuel Macron noemde Finkielkraut in een tweet een “eminente letterkundige”. De president zei verder dit soort beledigingen niet te tolereren. De uitlatingen zijn “de absolute ontkenning van wie wij zijn en wat ons tot een grote natie maakt”.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren zaterdag rond de 41.500 demonstranten op de been. In Parijs, Lyon en Bordeaux gebruikte de politie traangas om de demonstrerende menigte uiteen te jagen nadat er met projectielen werd gegooid en vuilnisbakken in brand werden gestoken. In Rouen raakten vier mensen gewond nadat een automobilist zich een weg probeerde te banen door de menigte demonstranten, aldus de autoriteiten.

🔴Quand les #GiletsJaunes croisent le philosophe Alain #Finkielkraut boulevard du Montparnasse, à #Paris, et l'insultent copieusement.#Acte14 #ActeXIV pic.twitter.com/Rgt8ClrAf3 Yahoo Actualités(@ YahooActuFR) link

Brandstof

Het aantal gele hesjes neemt week na week af. Vorige week waren het er 10.000 meer dan vandaag. Toen de protesten in november begonnen liepen zo’n 300.000 gele hesjes mee. De demonstraties begonnen op 17 november tegen plannen voor hogere brandstofprijzen, maar richten zich al snel tegen het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron.

Fils d’émigrés polonais devenu académicien français, Alain Finkielkraut n’est pas seulement un homme de lettres éminent mais le symbole de ce que la République permet à chacun. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link