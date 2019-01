Gele hesjes protesteren in Frankrijk al voor tiende zaterdag op rij HR

19 januari 2019

14u43

Bron: ANP 0 Ondanks het 'grote nationale debat' dat de Franse president Macron heeft gelanceerd om de onvrede in het land te kanaliseren, zijn ‘gele hesjes’ er vandaag al voor de tiende zaterdag op rij aan het demontreren.

Het protest was in oktober spontaan ontstaan op sociale media. De betogers zijn vandaag opnieuw in 'gilets jaunes' (gele hesjes) gestoken en gaan de straat op voor vaak chaotische wegblokkades en protestmarsen.

Het loopt plaatselijk uit op ongelukken en ernstige ongeregeldheden, vaak door toedoen van relschoppers die in het zwart gekleed gaan en 'casseurs' (brekers) worden genoemd. De grootste grief van de gele hesjes is het dalen van de koopkracht.

De grootste betogingen richtten zich in november tegen accijnsverhogingen op benzine en diesel. De regering trok die na de massale protesten in, maar de gele hesjes blijven de straat op gaan.

Afgelopen zaterdag waren het er volgens officiële cijfers meer dan 80.000. Toen ontstonden er ook opnieuw rellen, zoals je in onderstaande video kan zien.

De eerste keer, 17 november, gingen bijna 300.000 mensen vooral met wegblokkades betogen. Volgens peilingen stond zeker driekwart van de bevolking achter het protest dat zich vooral richtte tegen het verlies aan koopkracht door hogere energie- en brandstofprijzen die Macron voor het klimaat zei in te voeren. Bij de blokkades zijn vooral door ongelukken tien doden en honderden gewonden gevallen.

De ‘gilets jaunes’ zijn nauwelijks gecoördineerd. De eisen van de honderdduizenden deelnemers variëren. Bij eerdere betogingen tegen accijnsverhogingen verscheen steeds vaker de eis dat Macron moet aftreden. De ‘gele hesjes’ eisen nu ook ,,de macht voor het volk terug’' via invoering van referenda en de verlaging van btw op eerste levensbehoeften.

