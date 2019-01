Gele Hesjes-protest in Frankrijk ontaardt in ‘steunfondsenoorlog’ Bob van Huët

10 januari 2019

21u02

Bron: AD.nl 3 In Frankrijk is een bizar opbieden aan de gang rond de Gele Hesjes-protesten. Voor slachtoffers aan beide kanten van het straatgeweld wordt enthousiast geld gegeven.

Aanleiding is een omstreden steunfonds voor de ex-bokser Christhophe Dettinger, de man die het zaterdag opname voor de Gele Hesjes en knokte met agenten. Sommige mensen zien hem als held en haalden 120.000 euro voor de voormalge profbokser op. Dit geld is bedoeld om zijn proceskosten te betalen. Bij wijze van reactie is er ook ruim een miljoen opgehaald voor onder meer de politiemannen die Dettinger te grazen nam.

Er was veel verontwaardiging rond de cheques voor de inmiddels aangehouden bokser die binnenkort terecht moet staan wegens zware mishandeling. Tijdens een protest van Gele Hesjes in Parijs, afgelopen zaterdag, sloeg oud-kampioen Dettinger (37) niet alleen in op politiemannen. Veel erger was dat de man die 23 profkampen in de cruiser-gewichtsklasse (90,72 kg) afwerkte, een agent die al op de grond lag meerder malen tegen het hoofd schopte. Toch maakten ongeveer 8.000 mensen geld op een rekening ten gunste van de bokser. De geldinzamelingsactie is na felle kritiek van enkele ministers beëindigd. De actie is ‘illegaal’, aldus minister Marlene Schiappa van Gelijkheid. “Het ondersteunt een criminele handeling, namelijk onnodig geweld.”

Ik ben verbijsterd: mensen zijn in staat geld op te halen voor een individu dat politiemensen heeft geslagen Initiatiefnemer Renaud Muselier

Miljoen

In een reactie besloot Renaud Muselier, de voorzitter van de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur, een fonds voor gewonde politiemannen op te zetten. Binnen een halve dag werd daar ruim een miljoen euro opgehaald. Het geld is bestemd voor 1050 politiemannen, ambulanciers en brandweerlui die gewoond raakten bij confrontaties met demonstranten. Op de zender BFMTV vertelde Muselier dat er gemiddeld 27 euro per persoon was gegeven. “Noem het een vriendelijk knipoog van de zwijgende meerderheid van de Fransen naar de politie. Ik ben deze actie begonnen omdat ik verbijsterd en triest was toen ik zag dat mensen in staat waren geld op te halen voor een individu dat politiemensen heeft geslagen”, aldus Muselier later op de Franse nieuwszender France Info. Een voormalig lid van het interventieteam van de Franse politie, Bruno Pomart, heeft inmiddels vanuit dezelfde gedachte ook een rekening opgesteld voor de politieslachtoffers en hij had binnen een paar uur al 5.000 euro binnen.

Terwijl het geld blijft binnenkomen voor de politiemannen heeft Eric Drouet, een van de leidende figuren van de Franse Gele Hesjes, ook een banknummer opengesteld voor solidariteitsbijdragen aan ‘slachtoffers van politiegeweld’. Bij de diverse protesten deelde ook politie soms rake klappen uit en veel mensen kwamen in de problemen door wolken traangas. Volgens Drouet wordt dat vaak verzwegen door de Franse media. ‘Officiële inzameling voor de gewonde Gele Hesjes van Frankrijk”, schrijft Drouet op zijn Facebook-pagina. Gisterochtend was al 65.000 euro binnen. Drouet zei dat de opbrengsten via een notaris zouden worden verdeeld en ook dat slachtoffers van politiegeweld zich binnenkort zouden laten zien.