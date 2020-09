Gele hesjes kondigen demonstraties aan in Frankrijk TTR

11 september 2020

17u22

Bron: ANP 10 Na een pauze in de zomer maken de zogenoemde gele hesjes hun comeback in de straten van Frankrijk. De protestbeweging heeft voor morgen acties en demonstraties in Parijs aangekondigd. Ook in andere delen van het land staan bijeenkomsten gepland.

De politie in de hoofdstad heeft zoals vaker demonstraties op onder meer de Champs-Elysées verboden "gezien de risico's van verstoringen van de openbare orde". Op Facebook hebben 2.300 mensen aangegeven daarheen te gaan.

Volgens politiebronnen zijn er 4.000 tot 5.000 demonstranten te verwachten in Parijs, onder wie 1.000 mogelijk gewelddadige mensen. Jérôme Rodrigues van de gelehesjesbeweging heeft opgeroepen "tot volledige burgerlijke ongehoorzaamheid".

De autoriteiten in Toulouse, een van de bolwerken van de beweging, hebben een demonstratie verboden in verband met het coronavirus, ook verwijzend naar de problemen die in 2018 en 2019 ontstonden bij protesten.

Werkenden van vooral buiten de grote steden die merkten dat ze steeds minder te besteden hebben, trokken de burgerbeweging tegen sociale onrechtvaardigheid bijna twee jaar geleden op gang. Na verhogingen van de brandstofprijzen trokken de 'gilets jaunes' op zaterdag 17 november 2018 voor het eerst de pleinen, straten en snelwegen op. Op vele zaterdagen daarna bleven ze protesteren, waarbij het geregeld kwam tot gewelddadige confrontaties met de politie.