Gele hesjes komen voor 21ste zaterdag op rij op straat in Frankrijk ADN

06 april 2019

13u28

Bron: Belga 0 In meerdere Franse steden komen vandaag opnieuw mensen op straat in het kader van de 21ste actiedag van de "gilets jaunes" (gele hesjes). Er is opgeroepen tot nationale betogingen in Rouen en Parijs; in de hoofdstad zijn er twee manifestaties.

Op verschillende plaatsen in Parijs geldt voor de derde week op rij een verbod om te manifesteren. Onder andere de Champs-Elysées, het plein waar de Arc de Triomphe staat, en een grote perimeter met daarin het Elysée en het parlement zijn verboden terrein. Op 16 maart richtten 1.500 gewelddadige betogers een ravage aan in de hoofdstad.



Elders in het land komen ook mensen op straat. Zo zijn er lokale betogingen in onder meer Lyon, Dijon, Nice, Nantes, Montpellier, Bordeaux en Toulouse.

Bekijk ook:

Lees ook: 78 gele hesjes opgepakt op derde klimaatmars