Gele hesjes blokkeren snelweg naar Maastricht

26 december 2018

23u54

Bron: AD.nl 0 Gele hesjes versperren in de buurt van Luik de E25, de rijbaan richting Maastricht. Een woordvoerder van de politie laat aan de Nederlandse radiozender L1 weten dat het om zo’n twintig demonstranten gaat.

De demonstranten hebben onder meer pallets en autobanden op het wegdek geplaatst en zouden deze in brand hebben gestoken. Daarnaast zijn ze in het bezit van vuurwerk. Zowel de Belgische als de Nederlandse politie is ter plekke. Omdat het incident zich op Belgisch grondgebied afspeelt, heeft de Belgische politie de leiding. De burgemeester van Luik is inmiddels ter plaatse om met de demonstranten in gesprek te gaan.

De ‘gele hesjes’-beweging is vorige maand ontstaan in Frankrijk, als verzet tegen stijgende prijzen en het regeringsbeleid. Daarbij werpen ze geregeld wegversperringen op, die op meerdere plaatsen voor dodelijke ongelukken zorgden. In meerdere steden, vooral in Parijs, braken bovendien grote rellen uit. De beweging verspreidde zich al snel naar andere landen, waaronder België en Nederland.

Gele Hesjes-demonstranten hebben een deel van de A2 in #België bij #Eijsden over de grens geblokkeerd. Belgische en Nederlandse politie zijn ter plaatse, maar is op Belgisch grondgebied. Belgen hebben dus de leiding. Burgemeester #Luik is in gesprek met de demonstranten. Politie Limburg(@ PolLimburg) link

