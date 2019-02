Geldtransporteur die er met miljoen euro vandoor ging in Frankrijk al na één dag alweer opgepakt kv TT

12 februari 2019

19u17

Bron: Belga 0 De bestuurder van de geldtransportwagen die er gisteren in Frankrijk met 1 miljoen euro vandoor ging heeft niet lang van zijn buit kunnen genieten. De man, Adrien D. (27), werd vandaag gearresteerd in de Franse stad Amiens. Volgens de krant Le Parisien is bijna al het gestolen geld teruggevonden.

Het busje werd gisteren enkele straten verderop gevonden, maar Adrien was verdwenen. De man werd door de politie van Lille samen met nog een man gearresteerd. De politie ging er vanuit dat D. gewapend en gevaarlijk zou zijn. D. zou tijdens zijn arrestatie gepoogd hebben te vluchten door uit een raam te springen. Le Parisien schatte de waarde van de buit op 3 miljoen euro, andere Franse media meenden dat het om 1 miljoen euro gaat.

De man verdween gisterochtend vroeg in Aubervilliers, net buiten Parijs. Omstreeks 6 uur stapten zijn twee collega’s uit bij een verdeelcentrum. Terwijl zijn collega’s bezig waren, reed de man weg met de transportbus. De wagen werd even later in de buurt teruggevonden en was gedeeltelijk leeg.