Geldtransport verliest lading op snelweg: beelden tonen hoe bestuurders naar biljetten graaien Redactie KVDS

10 juli 2019

18u05 4 Buitenland Een geldtransport is gisteravond een deel van zijn lading verloren op een snelweg in de Amerikaanse staat Georgia. Op beelden die getuigen maakten, is te zien hoe bestuurders stoppen en als gekken de biljetten bijeen grabbelen die massaal uit de lucht dwarrelen.

De feiten gebeurden in Dunwoody, vlakbij de stad Atlanta. De politie kreeg rond 20 uur plots enkele telefoontjes die meldden dat het op de I-285 “geld regende”. Volgens de bellers waren er meer dan 15 wagens gestopt langs de kant van de weg en waren de inzittenden “als gekken” het geld bij elkaar aan het rapen. Er werd onmiddellijk een politiepatrouille ter plaatse gestuurd.

Pantserwagen

“Toen onze agenten aankwamen, zagen ze aan de rechterkant van de weg een pantserwagen staan”, doet de politie het verhaal op Facebook. “Het personeel van de wagen vertelde dat de zijdeur open was gevallen toen ze aan het rijden waren en dat er geld op de I-285 gedwarreld was.”





De agenten raapten samen met het personeel van het geldtransport nog een paar honderd dollar op, maar er was al veel meegenomen door inzittenden van wagens die er toevallig passeerden. “Hoeveel precies weten we momenteel niet”, aldus nog de politie. “Hoewel we begrijpen hoe verleidelijk het kan zijn om het geld mee te nemen, willen we er toch op wijzen dat dit diefstal is en dat het geld teruggegeven moet worden.” (lees hieronder verder)

De politie is verder vooral blij dat er geen ongevallen gebeurden of voetgangers gewond raakten door de lokale “geldstorm”.

Beelden die een van de getuigen op Twitter deelde, werden in iets meer dan 12 uur tijd al meer dan 650.000 keer bekeken. Honderden mensen gaven al commentaar. Waar sommigen zich voor het hoofd slaan dat ze niet in de buurt waren of met een meme tonen hoe fanatiek ze het geld bij elkaar zouden graaien als ze erbij waren geweest, maken anderen vrolijk grapjes: “Ik heb nog nooit zo veel mensen zo veel zorg zien dragen voor het milieu”, klinkt het onder meer.

Op basis van de filmpjes en beelden op sociale media zal de politie de mensen die geld hebben opgeraapt nu proberen te identificeren.

