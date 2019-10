Geld is op: Notre-Dame ontslaat half jaar na brand groot deel personeel Frank Renout

15 oktober 2019

20u10

Bron: AD.nl 0 De Notre-Dame in Parijs ontslaat 38 van haar 46 werknemers. Er is geen geld meer om hun salarissen te betalen, sinds de brand van exact een half jaar geleden. “We hebben ze nog betaald tot en met 31 augustus, maar we kunnen het niet langer opbrengen”, aldus rector Patrick Chauvet.

Onder meer kerkbewaarders, beveiligingspersoneel en boekhouders worden naar huis gestuurd. Voor hen is er geen werk meer omdat de brand van april dit jaar alle activiteiten en bezoek in de kathedraal heeft stilgelegd.

De meeste werknemers worden geholpen met het vinden van een nieuwe baan. “Een kathedraal, dat is een familie, dus we zoeken nieuw werk voor de mensen die we moeten ontslaan”, zegt Chauvet.

Opmerkelijke stap

De stap is opmerkelijk omdat er na de brand vanuit alle hoeken van de wereld geld binnenstroomde om de Notre-Dame er weer bovenop te helpen. Maar dat geld mag alleen gebruikt worden voor de renovatie en niet voor andere doeleinden.



Die renovatie laat overigens nog steeds op zich wachten. Vooralsnog wordt er puin geruimd en wordt de kerk nog steeds ‘veiliggesteld’ om instorting te voorkomen. Pas in de tweede helft van volgend jaar kan de werkelijke heropbouw beginnen, is de verwachting.

Giften

Voor die werkzaamheden stroomt het geld nog niet binnen zoals werd verwacht. Al snel na de brand werd, nadat de eerste toezeggingen kwamen, gesproken over een miljard euro. Tot nu toe is nog maar 104 miljoen euro aan giften ook echt overgeboekt. “Het is nog veel te vroeg om te zeggen of er genoeg geld wordt gedoneerd”, zei minister van Cultuur Franck Riester.”Als het nodig is, zal de overheid bijspringen. We laten de Notre-Dame niet aan haar lot over.”



Toezeggingen zijn er wel, en veel ook. Volgens minister Riester hebben donateurs in totaal nu 922 miljoen euro beloofd te geven. Wie die gevers zijn en waar dat geld naartoe gaat, zei de minister niet.



De drie organisaties die het geld officieel inzamelen zeggen op hun beurt 616 miljoen aan ‘giften en toezeggingen’ binnen te hebben uit 152 landen. Onder hen zijn Franse miljonairs en grote Franse bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de Braziliaanse filantroop en miljardair Lily Safra.