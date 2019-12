Gekliste drugsbaron Taghi vanuit Dubai naar Nederland overgevlogen mvdb hla

19 december 2019

08u21

Bron: AD.nl, Belga 4 Ridouan Taghi, de meestgezochte drugscrimineel van Nederland die eerder deze week is opgepakt in Dubai, is gisteren door de plaatselijke autoriteiten het emiraat uitgezet en is afgelopen nacht overgebracht naar Nederland. Hij is naar de penitentiaire instelling van Vught (Noord-Brabant) gebracht.

Taghi, kopstuk van de zogenoemde Mocro-maffia en hoofdverdachte in het Marengo-proces, is om veiligheidsredenen met een gecharterd vliegtuig naar Nederland gevlogen, onder begeleiding van de Nederlandse politie.

Marengo gaat over een reeks liquidaties en liquidatiepogingen in de onderwereld. Kort nadat in dit proces kroongetuige Nabil B. werd gepresenteerd, werd de broer van B. vermoord. Afgelopen september werd de advocaat van B. voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Als opdrachtgever voor beide schokkende moorden wordt naar Taghi gewezen.

Taghi is ondergebracht op de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), de zwaarst beveiligde gevangenisafdeling van Nederland. Andere gedetineerden op de EBI zijn Mohammed Bouyeri, de moordenaar van islamcriticus Theo van Gogh, en topcrimineel Willem Holleeder.

Sinds zondagnacht schakelt de politie een versnelling hoger om Taghi’s organisatie in Nederland te ontmantelen. Arrestatieteams vielen maandagavond laat binnen op acht locaties in Amsterdam, Huis ter Heide (Zeist, provincie Utrecht), Utrecht en Vianen (provincie Utrecht) en deden zes arrestaties.

Grote ontbrekende in het verhaal is Taghi’s rechterhand Saïd Razzouki. Ook hij staat sinds vorig jaar op de internationale opsporingslijsten. Recent staken hardnekkige geruchten de kop op dat hij niet meer in leven zou zijn, onder meer vanwege oplopende spanning tussen hem en Taghi. Vooralsnog blijven dat geruchten: bewijs dat hij niet meer leeft, ontbreekt. Net als elk spoor van hem. De politie zegt nog steeds hard op zoek te zijn naar Razzouki.

Samenwerking

Volgens het Nederlands Openbaar Ministerie is de arrestatie van Taghi te danken aan ‘niet aflatende inspanningen van de Nederlandse politie en intensieve internationale samenwerking met de politie van Dubai’. “Hun hulp was essentieel. Ik spreek enorm veel waardering uit voor de professionele werkwijze van onze collega’s en die in Dubai”, zei korpschef Erik Akerboom na de arrestatie, die zijn dank heeft overgebracht aan zijn ambtgenoot in Dubai.

Justitie vermoedde al langer dat Taghi in Dubai verbleef. “De arrestatie van Taghi is voor Nederland van groot belang", zegt Akerboom. “Met hun criminele activiteiten vormen Taghi en zijn handlangers een bedreiging voor de rechtsstaat. Het is er ons als politie alles aan gelegen de rechtsstaat te beschermen en bedreigingen weg te nemen.”

“Ontvoerd”

Inez Weski, de advocaat van Taghi beschouwd de arrestatie en overbrenging naar Nederland als een “feitelijke ontvoering”. “Hij is zonder enige vorm van rechterlijke toetsing uit Dubai door Nederland opgehaald om daar te worden vastgezet”, aldus de advocaat.

Eerder, toen Taghi nog niet was getraceerd, stopte Weski met zijn verdediging. Volgens haar was er geen sprake van een eerlijk proces tegen haar cliënt. Zij pakt de draad nu weer op. De advocate kondigde aan dat zij bezwaar zal maken tegen de gang van zaken rond de uitzetting van Taghi naar Nederland.

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus zegt dat de overbrenging volgens de regels is verlopen. De overdracht is “volledig in overeenstemming met de regels van de rechtstaat” gebeurd, aldus de minister. Dat beeld van een ontvoering herkent hij “totaal” niet. “Ik vind van belang dat dit van begin tot het eind helemaal volgens de regels gebeurt.”

Volgens Grapperhaus kon Taghi zo snel naar Nederland komen omdat Dubai verklaarde dat Taghi “niet op rechtsgeldige wijze” het land was binnengekomen. De autoriteiten in Dubai wilden daarom de zaak snel opgelost zien.

Lees ook: Ook Antwerps gerecht wil in Dubai achter drugscriminelen aan