Gekker wordt het niet: auto met fietsendrager vol wietplanten op openbare weg gespot door politie KVE

22 augustus 2018

13u33

Bron: Telegraaf, RTV Oost, Facebook 0 Agenten van Steenwijk in de Nederlandse provincie Overijssel konden hun ogen nauwelijks geloven. Op de openbare weg reed een wagen met een fietsendrager vol wietplanten.

De politie plaatste een bericht over de vreemde waarneming op Facebook en het regende reacties. "We maken wel eens gekke dingen mee en er wordt in Nederland gesproken over een gedoogbeleid betreffende drugs. Maar om nou op een fietsendrager je hennep over de openbare weg te vervoeren...", schreef de arm der wet.

Agenten hielden het voertuig tegen en namen de drugs in beslag. De wiet zal worden vernietigd, weet RTV Oost. De bestuurder van de wagen is niet aangehouden.