Geheugenkaartje gevonden op straat met beelden van moord op vrouw ontmaskert dader jv

10 oktober 2019

16u23

Bron: New York Times 0 Een vrouw uit Alaska vond eind september op straat een geheugenkaartje waarop beelden van een gruwelijke moord bleken te staan. Ze gaf het SD-kaartje aan de politie en die kon daardoor de moordenaar opsporen. Brian Smith, een 48-jarige man van Zuid-Afrikaanse afkomst, is deze week aangeklaagd.

Het geheugenkaartje had als titel: “moord in Marriott”. Er stonden 39 foto’s en 12 video’s op van de vreselijke wurgmoord op een vrouw. “Sterf nu gewoon”, hoor je de dader onder meer roepen, terwijl hij de vrouw aan het wurgen is.

Deels door zijn accent konden de speurders de link leggen met een ander misdrijf en pakten ze Brian Smith op, een man van 48 met Zuid-Afrikaanse roots.

Twee dagen nadat het geheugenkaartje gevonden werd, trof de politie langs een snelweg in Anchorage het stoffelijke overschot aan van een vermoorde vrouw die meer dan waarschijnlijk op de beelden te zien was. Het gsm-verkeer van Smith verraadde zijn aanwezigheid op de plaats van de misdaad, enkele minuten nadat de laatste foto op het SD-kaartje was gemaakt.

De politie vermoedt dat Smith zelf de beelden van de moordpartij schoot.