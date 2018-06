Geheimzinnige Macron vergelijkt Trumps 'verschrikkelijke' telefoontje met worsten: de inhoud ken je beter niet Karen Van Eyken

06 juni 2018

11u27

Bron: Le Figaro, The Guardian 2 Emmanuel Macron wilde niet veel lossen over het "verschrikkelijke" telefoongesprek dat hij volgens CNN had met Donald Trump. De Franse president gebruikte een beroemde uitspraak van Otto von Bismarck om handig rond de hete brij te dansen.

"Gewoon heel slecht. Het was vreselijk", onthulde een bron aan CNN over het telefoongesprek dat afgelopen donderdag plaatsvond. "Op basis van hun eerder vriendschappelijke relatie ging de Franse president ervan uit dat hij gewoon zijn gedacht kon zeggen. Maar Trump kan er totaal niet mee om dat hij op dergelijke manier wordt bekritiseerd."

De Franse president had aangegeven dat hij de beslissing van de Amerikanen om invoerheffingen te implementeren op Europees staal en aluminium "illegaal" en "fout" vond. Dat was bij zijn Amerikaanse ambtgenoot in het verkeerde keelgat geschoten. Het Elysée had achteraf geen commentaar gegeven.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Parijs werd gepolst naar Macrons reactie op het bericht van CNN.

De Franse president leende een beroemde quote van de negentiende-eeuwse staatsman Otto von Bismarck om het gesprek te beschrijven. "Als we uitleggen hoe worsten worden gemaakt, is het onwaarschijnlijk dat mensen ze zouden blijven eten," vertelde Macron aan verslaggevers. "Dus ik hou ervan wanneer mensen het eindresultaat zien, maar ik ben er niet van overtuigd dat de commentaren van de interne keuken het culinaire genot zullen versterken", voegde hij eraan toe.

Macron - ontzet door de frequentie waarmee zijn voorganger François Hollande talloze opmerkingen off the record toevertrouwde aan journalisten - heeft de pers altijd op afstand gehouden sinds zijn verkiezing vorig jaar en verbood zijn medewerkers om een blik achter de schermen van zijn presidentschap te geven.

"Hier in Parijs geven we niets prijs over hoe het ging, of hoe heet, koud, warm of vreselijk dingen zijn. We gaan gewoon door en realiseren dingen," besloot de Franse president.