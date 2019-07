Geheime Facebookgroep ontdekt waarin Amerikaanse grensagenten zich helemaal laten gaan en tonen hoe ze écht denken over migranten KVDS

02 juli 2019

18u27

Bron: ProPublica 4 De Amerikaanse grenspolitie is in verlegenheid gebracht door een geheime Facebookgroep waarin huidige en voormalige agenten de meest racistische en seksistische berichten delen. Zo wordt er onder meer op een vulgaire manier gespot met omgekomen migranten en politici die het voor hen opnemen. De U.S. Customs and Border Protection (CBP) is een onderzoek gestart.

Het was ProPublica dat het nieuws naar buiten bracht. ProPublica is een non-profit nieuwsagentschap dat focust op machtsmisbruik. Het ontdekte dat de groep I’m not 10-15 (10-15 is de code van de CBP voor vreemdelingen in hechtenis) al drie jaar bestond en in totaal ongeveer 9.500 leden telde uit alle hoeken van de VS. Huidige én voormalige grensagenten.

Onverschillig

In de omschrijving van de groep is te lezen dat het een forum is waar op een “grappige” of “serieuze” manier gepraat kan worden over werken bij de grenspolitie. Die grenspolitie telt zo’n 20.000 agenten, die actief zijn aan de noordelijke en zuidelijke grenzen van de VS.





In een van de posts geven de leden onverschillig commentaar op het verhaal van een 16-jarig meisje uit Guatemala dat in mei stierf terwijl ze in een cel zat van de grenspolitie in Weslaco, Texas. “Ach ja”, reageert iemand. En iemand anders: “Als ze sterven, dan sterven ze.”





Een andere post toont een video van een man die met een kind in een doorzichtige plastic zak een rivier probeert over te steken. “Hij zit ten minste al in een vuilniszak”, klinkt het. En iemand anders maakt een verwijzing naar een kooktechniek met een zak: “Sous-vide? Lol.” (lees hieronder verder)

Een andere post geeft commentaar op de intussen iconische foto van een vader die met zijn 23-maanden oude dochtertje de Rio Grande probeerde over te zwemmen en daarbij verdronk. Op het beeld liggen ze met hun gezicht naar beneden in het water van de rivier. Een van de leden van de groep vraagt zich hardop af of de foto wel echt is, omdat de lichamen zo “proper” zijn. “Ik heb er nog nooit zo zien drijven. Zou dit niet de zoveelste bewerkte foto zijn? We hebben al allemaal de zieke dingen gezien waartoe de democraten en liberalen in staat zijn.” (De foto werd genomen door een journalist van AP en er zijn geen aanwijzingen dat er getwijfeld moet worden aan de echtheid, red.) (lees hieronder verder)

Ook enkele congresleden die maandag een bezoek brachten aan een gebouw van de grenspolitie in Texas, krijgen de volle laag in de groep. Onder meer Alexandria Ocasio-Cortez – die de faciliteiten van de grenspolitie eerder vergeleek met de concentratiekampen van de nazi’s – en Veronica Escobar gingen er een kijkje nemen, nadat agenten ervan beschuldigd werden dat ze daar volwassenen en kinderen vasthielden in onmenselijke omstandigheden. Dat ging niet ongemerkt voorbij.

“Gooi een burrito naar die b*tches”, klinkt het in de groep. En ook: “F*ck die hoeren” en “Er zouden geen foto’s genomen mogen worden van deze stukken uitschot.” (lees hieronder verder)

Bij een van de posts zit een afbeelding van Ocasio-Cortez die orale seks geeft in een detentiecentrum voor migranten. Bij een andere duwt president Trump haar hoofd naar zijn kruis. “Inderdaad, b*tches”, staat er te lezen. “Het volk heeft gesproken en vandaag heeft de democratie gewonnen.”

“Deze commentaren en memes zijn erg verontrustend”, aldus socioloog Daniel Martinez van de universiteit van Arizona. “Ze zijn duidelijk xenofoob en seksistisch. De posts geven een beeld van de alomtegenwoordige cultuur van wreedheid tegenover immigranten bij de CBP. En het gaat hier niet slechts om enkele ‘rotte appels’.”

Woelig water

De CBP zit al een tijdje in woelig water na beschuldigingen van wreedheden. Vorige week nog stapte het hoofd van de dienst - John Sanders - op. Na de onthullingen over de geheime Facebookgroep liet de CBP al weten dat dergelijke commentaren een inbreuk zijn op de gedragscode van de grenspolitie en dat de overtreders zich zullen moeten verantwoorden.

Volgens hoofd van de Border Patrol Carla Provost zijn de posts “helemaal ongepast en in tegenspraak met de eer en de integriteit die ik elke dag zie bij én verwacht van onze agenten”.

De National Border Patrol Council - de vakbond van de grenspolitie - verklaarde dan weer dat de Facebookgroep “niet representatief is voor onze werknemers” en grensagenten “geen dienst bewijst”. “De overweldigende meerderheid van hen doet zijn werk op een bewonderenswaardige manier”.

