Geheime dienst haalt Gülenisten uit 18 landen naar Turkije: "Grote slag" mvdb

05 april 2018

13u23

Bron: ANP 0 De Turkse geheime dienst MIT heeft vanuit achttien landen Gülen-aanhangers naar Turkije gebracht. Het gaat tot nu toe om tachtig Gülenisten, zei de Turkse vicepremier Bekir Bozdağ tegen zender Habertürk.

De Turkse regering ziet de geestelijke Fethullah Gülen en zijn aanhangers als de verantwoordelijken voor de mislukte staatsgreep in 2016. Volgens Bozdağ zijn de MIT-operaties in het buitenland een "grote slag" voor de 'Fethullahistische terreurorganisatie' (FETÖ) zoals de Turkse autoriteiten de Gülen-beweging steevast noemen.

Hoe en waar de acties precies plaatsvonden is onduidelijk. Of er ook vanuit ons land Gülen-aanhangers naar Turkije zijn gebracht, is niet duidelijk. Een woordvoerder van president Recep Erdogan zei tegen journalisten in Ankara dat Turkije niet betrokken was bij illegale activiteiten. Hij verwees daarbij naar Kosovo.

In maart werden zes Gülen-aanhangers met toestemming van het Kosovaarse ministerie van Binnenlandse Zaken naar Turkije gebracht. De minister werd daarvoor ontslagen. Bozdağ: "De gebeurtenissen in Kosovo zijn een groot succes. MIT zal soortgelijke operaties blijven uitvoeren."