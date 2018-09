Geheim plan gelekt: Rusland wilde Assange helpen vluchten uit ambassade in Londen TTR

21 september 2018

14u58

Bron: The Guardian 1 Russische diplomaten hielden vorig jaar geheime besprekingen in Londen met vertrouwelingen van Julian Assange, de oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks. Ze bedachten een plan om Assange te helpen vluchten uit de Ecuadoraanse ambassade in Londen waar hij momenteel leeft. Dat schrijft ‘The Guardian’ vandaag.

De 47-jarige Julian Assange leeft al sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij heeft er asiel gekregen, nadat tegen hem door Zweden een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd op basis van een klacht van seksueel misbruik. Assange vreesde toen dat Stockholm hem aan de VS zou uitleveren en vluchtte naar Londen, maar de zaak werd uiteindelijk in mei geseponeerd.

Assange vreest dat de Britten hem zullen uitleveren aan de Verenigde Staten, die hem willen berechten voor de publicatie van honderdduizenden geheime documenten over onder meer operaties in Irak en Afghanistan via WikiLeaks. Om een uitlevering aan de Verenigde Staten te verhinderen werd vorig jaar een geheim plan bedacht waarbij de WikiLeaks-oprichter uit de Ecuadoraanse ambassade in Londen met een diplomatiek voertuig naar een ander land gebracht zou worden. De ultieme bestemming was Rusland, zo vertellen meerdere bronnen aan 'The Guardian'.

De geheime operatie was gepland op kerstavond in 2017, maar werd uiteindelijk enkele dagen ervoor geannuleerd. Bronnen vertellen tegenstrijdige verhalen over wie de missie annuleerde, maar iedereen was het erover eens dat het té riskant was. Het Verenigd Koninkrijk weigert immers om Assange diplomatieke bescherming te verlenen.

Rol van Rusland

Het Kremlin was volgens vier onafhankelijke bronnen bereid om het ontsnappingsplan te ondersteunen, inclusief de mogelijkheid om Assange bescherming te geven in Rusland. Een van hen zei dat een niet-geïdentificeerde Russische zakenman diende als tussenpersoon in deze onderhandelingen. De mogelijkheid dat Assange per boot naar Ecuador zou reizen, werd eveneens overwogen. Maar ook dat plan werd uiteindelijk geannuleerd.

De betrokkenheid van Russische functionarissen doet nieuwe vragen rijzen over de band van Assange met het Kremlin. Momenteel is de WikiLeaks-oprichter een sleutelfiguur in het strafrechtelijk onderzoek naar de pogingen van Rusland om de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 te beïnvloeden. Russische hackers zouden toen op de servers van de Democratische Partij zijn ingebroken en hebben zo de e-mails van Hillary Clintons campagneleider John Podesta onderschept. Ze gingen vervolgens aan de haal met een reeks e-mails en documenten die ze aan WikiLeaks doorspeelden. WikiLeaks lekte vervolgens de informatie op strategische ongunstige momenten voor de Clinton-campagne.

Tussenpersoon

De details van het vluchtplan van Assange zijn slechts schetsmatig, zo schrijft ‘The Guardian’. Twee bronnen die bekend zijn met de interne werking van de Ecuadoraanse ambassade zeiden dat Fidel Narváez, een vertrouweling van Assange, het contactpunt met Moskou was. In een interview met ‘The Guardian’ ontkende Narváez echter dat hij betrokken was bij de gesprekken met Rusland over het plan om Assange uit het Londen te helpen vluchten.

Narváez speelde eerder een rol bij het veiligstellen van Edward Snowden nadat hij het grootschalige Amerikaanse spionageprogramma van de National Security Agency (NSA) - een van de meest geheime inlichtingendiensten van de VS - naar buiten bracht in 2013. De klokkenluider kreeg van Narváez een 'safe conduct pass' toen hij Hong Kong verliet en naar Moskou reisde, waar hij intussen al vijf jaar verblijft. Destijds zei de toenmalige president van Ecuador, Rafael Correa, dat Narváez het document zonder medeweten van de regering had gegeven aan Snowden.

Toevlucht

Intussen staat Ecuador op het punt om het asiel van Assange in te trekken en hem uit de ambassade in Londen te zetten. President Lenin Moreno onderhandelt daarover met de Britse autoriteiten, zo berichtte het onlinemagazine ‘The Intercept’ in juli.

Tussen Assange en Ecuador zijn er overigens al langer spanningen. Zo sloot de ambassade in maart zijn internetverbinding af nadat de Australiër kritiek had geuit op de Spaanse regering wegens haar houding ten opzichte van Catalonië.