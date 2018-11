Geheel Amerikaans dorp geëvacueerd na ontsporen trein met propaangas Bonne Kerstens

17 november 2018

20u28

Bron: ANP 0 De gehele bevolking van een dorpje in de Amerikaanse staat Georgia is geëvacueerd na de ontsporing van een goederentrein. In sommige van de ruim honderd wagons zou propaangas zitten. Dat melden Amerikaanse media.

De trein ontspoorde toen deze over een brug over een snelweg reed. Zeker dertig wagons kwamen op de weg terecht. Op de trein stonden ook auto's. Zeker twintig auto's zijn vanaf de brug van de trein op de weg gevallen.

Omdat in sommige van de wagons propaangas wordt vervoerd, is uit voorzorg de hele omgeving in een straal van een kilometer ontruimd. Ook is er een deel van een nabijgelegen snelweg afgesloten.

De ongeveer vijfhonderd inwoners van Byromville moesten hun huizen verlaten na het ongeval, dat rond 7 uur ‘s morgens plaatselijke tijd plaatsvond. Het is niet bekend wanneer ze weer terug naar hun huis mogen.

Er is er niemand gewond geraakt.