Gehate uitkeerfraudeur en lottomiljonair officieel beschuldigd van fraude met vals ticket. Bye jackpot? ADN

12 september 2018

11u50

Bron: The Guardian, BBC, Daily Mirror 0 Een Brit die bijna tien jaar geleden de grote lottojackpot won, is in verdenking gesteld van fraude. Edward Putman (53) zou het miljoenenbedrag hebben binnengereven met een vals ticket. Het is de zoveelste controverse rond een man die in Groot-Brittannië al gehaat wordt na veroordelingen voor verkrachting en fraude met uitkeringen.

De ex-bouwvakker verscheen in 2009 plots ten tonele na meerdere oproepen van de Britse nationale loterij. Waar was toch die winnaar van de aanzienlijke pot van 2,5 miljoen pond (2,8 miljoen euro)? Niemand die zich kwam aanmelden. Tot Putman nipt voor de ultieme deadline kwam aandraven met het “winnende” lotje. Helaas was de barcode van zijn ticket beschadigd geraakt en kon een en ander niet gecheckt worden. De winnende nummers klopten en alles zag er verder goed uit. Ondanks dat de barcode niet werkte, werd het geld uitbetaald. De miljoenenprijs was binnen, het grote geluk ook. De kersverse miljonair spendeerde met plezier zijn centen aan huizen, auto’s en luxueuze uitspattingen.

"Ik kom niet rond"

Het volk morde al snel. De lottowinnaar bleek immers geen onbesproken figuur. De man was eerder veroordeeld voor verkrachting én bleek als miljonair te frauderen met zijn uitkeringen. Die ontving hij sinds het jaar 2000, omdat hij niet meer kon werken door stressproblemen. Toen Putman in 2009 niet kwam opdagen voor een medische check werden zijn uitkeringen geschorst. In april 2010 werd de geldkraan dichtgedraaid. In juli - Putman was toen al 10 maanden miljonair - schreef hij het Britse Departement voor Werk en Pensioenen aan. Of hij zijn uitkeringen niet kon terugkrijgen? Hij beweerde dat hij niet kon rondkomen en dat hij leefde van wat hij kreeg van zijn familie en vrienden.

Met miljoenen op de bank kreeg hij zijn uitkeringen niet alleen terug, maar ook ineens voor de periode waarin hij niets meer had ontvangen. Goed voor 12.848 pond (14.435 euro). In oktober kregen de autoriteiten argwaan, toen de werkloze bouwvakker een nieuw en duur stulpje kocht. Het kwam in 2012 tot een veroordeling. Putman gaf de fraude toe en moest het bedrag terugstorten.

Geprint op hoofdkantoor door kompaan

In 2015 opende de politie opnieuw een onderzoek. Er was bewijs aan het licht gekomen dat de claim van de Brit wel eens vals zou kunnen zijn en dat het ticket mogelijks bewust was beschadigd. Giles Knibbs (38), een werknemer van de loterij die 24 op 24 toegang had tot het hoofdkantoor, werd ervan verdacht Putman geholpen te hebben. Knibbs zou het neplot voor zijn kameraad vanuit het hoofdkantoor zelf hebben geprint. Toen speurders de dertiger in het vizier kregen, benam de man zich van het leven.

Gisteren is Edward Putman officieel in beschuldiging gesteld van fraude. De vijftiger is vrij op borgtocht en mag het op 16 oktober aan de rechter gaan uitleggen. Als de rechtbank hem schuldig acht, bestaat de kans dat hij het volledige bedrag moet terugbetalen.

