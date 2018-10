Gehaaste mama springt op trein in Nederland, maar vergeet haar kinderen op het perron Redactie

29 oktober 2018

12u38

Bron: AD.nl 0 Op het station in het Nederlandse Amersfoort ontstond gisterenochtend een bijzondere situatie. Dat meldt NS Veiligheid & Service op Facebook.

Een mama stapte de trein in, maar vergat daarbij haar twee kinderen mee te nemen. Terwijl de trein met de moeder wegreed, bleven de kinderen achter op het perron. “Wij hebben de kinderen opgevangen in een verwarmde ruimte bij Tickets & Service en ze voorzien van een snackje en frisdrankje”, schrijven medewerkers op Facebook. Moeder kwam al snel tot het besef dat ze haar kroost was vergeten, stapte bij het volgende station uit en nam een trein terug. Vervolgens heeft het drietal hun reis gezamenlijk vervolgd.

NS Veiligheid & Service We zien het dagelijks, reizigers die haast hebben of druk bezig zijn met van alles en soms even alles lijken te vergeten.. Maar wel de trein willen halen.. 🏃‍♀️ Zojuist hadden wij een soortgelijke...

