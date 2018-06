Gegrepen door alligator: honden uitlaten wordt vrouw in Florida fataal David van der Heeden

09 juni 2018

19u36

Bron: AD.nl 37 Het uitlaten van haar honden is de 47-jarige Shizuka Matsuki fataal geworden. De vrouw verdween gisteren tijdens een wandeling in het natuurpark Silver Lakes, in de Amerikaanse staat Florida. Een andere parkbezoeker zag hoe Matsuki door een alligator werd gegrepen en het water in werd getrokken.

De ooggetuige vertelt hoe hij het ene moment Matsuki zag lopen en het volgende alleen haar hondjes nog naar het water zag blaffen. Een van de diertjes had een verse bijtwond aan zijn zij. Parkbeheerders begonnen direct een zoektocht naar de onfortuinlijke vrouw en sloten het park.



Jagers merkten in een van de meertjes een ruim drieënhalve meter lange alligator op. Het dier werd gevangen en gedood. Onderzoek bij de alligator bracht aan het licht dat het dier Matsuki inderdaad het leven had gekost. Wat daarvoor het bewijs leverde, wilde de politie niet precies zeggen.

Triest nieuws

"We hebben de vrouw kunnen identificeren aan de hand van wat we in de alligator hebben gevonden", zei woordvoerder Rob Klepper. Matsuki’s man die op reis is, heeft vriend Jim Borelli, gevraagd hun zoon die in New York woont van het trieste nieuws op de hoogte te stellen. De echtgenoot vliegt zo snel mogelijk terug naar huis.



Matsuki en haar man wonen niet in de buurt, maar Borelli vertelt dat de vrouw regelmatig bijzondere plekken opzocht om haar viervoeters uit te laten. Buurtbewoners zagen Matsuki regelmatig met haar honden lopen. Het natuurgebied ligt vlak bij het Seminole Hard Rock Hotel en Casino, een drukbezochte toeristische trekpleister.

Voederen verboden

Het komt niet vaak voor dat alligators mensen doden. Volgens wildbeheerders is de kans dat iemand wordt aangevallen ongeveer één op 3,2 miljoen. Het voederen van de wilde reptielen is echter verboden. De dieren zouden daardoor hun natuurlijke angst voor mensen kwijtraken.



Alligators zijn opportunisten en grijpen alles dat zich makkelijk laat overmeesteren. Wandelaars met honden wordt daarom afgeraden dichtbij het water te komen. In 2016 werd een 2-jarig jongetje in een Walt Disney-resort door een alligator gegrepen en gedood. Sinds 1948 zijn vierentwintig mensen aan alligators ten prooi gevallen.