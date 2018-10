Gegijzelde Japanse journalist na drie jaar weer vrijgelaten in Midden-Oosten kv

23 oktober 2018

17u12

Bron: Reuters, AP 0 Een Japanse freelancejournalist die drie jaar geleden in Syrië gevangen werd genomen door een jihadistische organisatie is vermoedelijk vrijgelaten. Dat deelde een woordvoerder van de Japanse overheid vandaag mee.

“We hebben informatie ontvangen vanuit Qatar dat mijnheer Jumpei Yasuda vrijgelaten is”, zei kabinetchef Yoshihide Suga tijdens een persconferentie. Momenteel worden nog enkele controles uitgevoerd om te garanderen dat de vrijgelaten man effectief Yasuda is, maar dit is hoogstwaarschijnlijk het geval en zijn vrouw werd verwittigd”, aldus Suga.

De Japanse gijzelaar verdween midden 2015 in Syrië, toen hij daar een reportage wilde maken over Kenji Goto, een bevriende Japanse journalist die eerder dat jaar door Islamitische Staat gegijzeld en vermoord werd.





In augustus dook Yasuda nog op in een jihadistische video. Hij zat geknield in oranje kledij en werd bedreigd door gewapende mannen. Het instituut SITE, dat islamistische en extremistische groepen opvolgt, verduidelijkte niet welke jihadistische groep de video publiceerde. Volgens Japanse media was de journalist in handen gevallen van het Al-Nusra Front, dat banden heeft met terreurnetwerk Al Qaeda.