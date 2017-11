Gegevens van 50 miljoen Uber-klanten gestolen: Europees onderzoek naar hacking SPS

16u09

Bron: Belga 0 REUTERS FILE PHOTO: A photo illustration shows the Uber app logo displayed on a mobile telephone, as it is held up for a posed photograph in central London, Britain October 28, 2016. This logo has been updated and is no longer in use. REUTERS/Toby Melville/Illustration/File Photo Er komt een Europees onderzoek naar de hacking van klanten van de taxi-app Uber. Dat kondigt staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) donderdag aan. Het onderzoek wordt gevoerd door "Working Party 29", zeg maar de werkgroep van de 29 Europese privacy-autoriteiten.

Een jaar geleden hebben hackers de gegevens van ongeveer 50 miljoen klanten van Uber gestolen. De taxi-app maakte het nieuws pas vorige week bekend. Het gaat om namen, e-mailadressen en telefoonnummers van gebruikers in de hele wereld. De hackers verkregen ook toegang tot de gegevens van ongeveer 7 miljoen Uber-bestuurders.

Staatssecretaris De Backer vroeg de Privacycommissie te onderzoeken of ook gegevens van Belgische klanten gestolen waren. Maar ook in andere landen rezen vragen over de hacking. "In elk land apart een onderzoek voeren is een beetje te gek voor woorden. Daarom heb ik na overleg gepusht dit onderzoek op Europees niveau te voeren. Samen staan we sterker en kunnen we totale transparantie en duidelijke informatie eisen van Uber", zegt De Backer.

De staatssecretaris wil onder meer dat er duidelijkheid komt waarom Uber een jaar heeft gewacht met de hacking bekend te maken. "Dat vind ik niet kunnen en is binnenkort ook niet meer toelaatbaar", aldus De Backer. "Dankzij de nieuwe Europese privacyregels GDPR worden bedrijven vanaf mei 2018 verplicht om een hacking van gegevens binnen de 72 uur aan te geven aan de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die nadien een onderzoek kan starten".