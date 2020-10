Gefrustreerde Melania Trump op gelekte tapes: “Wie geeft er een fuck om kerstspullen?” SVL

02 oktober 2020

16u53

Bron: CNN/Washington Post 4 Er zijn telefoongesprekken van Melania Trump uit de zomer van 2018 gelekt bij CNN. De First Lady vertelt daarbij tegen Stephanie Winston Wolkoff - haar voormalige vertrouwelinge - dat de Amerikaanse pers haar bewust slecht neerzet en dat de media beweert dat zij medeplichtig is aan het strenge migratiebeleid van haar man.

Melania Trump heeft het in de gelekte tapes onder meer over haar bezoek aan de Mexicaanse grens in de zomer van 2018. Daar werden migrantenkinderen gescheiden van hun ouders om te leven in niet al te beste omstandigheden. Iets waar de publieke opinie ook Melania destijds op afrekende. “Ze zeggen dat ik medeplichtig ben. Dat ik zoals hem (Donald Trump, red.) ben, dat ik niet genoeg tegen hem inga en niet genoeg doe”, aldus een duidelijk geïrriteerde Melania. “Ik werk mij bijvoorbeeld kapot aan het kerstdiner en de decoratie. Who gives a fuck about Christmas stuff? Maar ik moet het wel doen, het is mijn plicht. En toch schrijft de pers dat ik niet genoeg doe om de kinderen en hun ouders te herenigen. Ik heb er alles aan gedaan, maar de kinderen moeten nu eenmaal door het proces en de wet respecteren. Give me a fucking break. Schreven de kranten iets toen Obama zoiets deed? De media is tegen ons en zou het échte verhaal nooit brengen.”

“Verdachte timing”

Het gesprek, dat ook werd neergeschreven in Winston Wolkoffs onlangs verschenen boek ‘Melania and Me’, verspreidde zich razendsnel op Twitter. De stafchef van de First Lady, Stephanie Grisham, ziet het boek als de voornaamste reden waarom Winston Wolkoff nu met de tapes naar buiten komt. “Zij nam de First Lady stiekem op - en verbrak zo een verklaring tot geheimhouding - om een schunnig boek te promoten. Ook de timing hiervan is verdacht (volgende maand zijn er de presidentsverkiezingen, red.). Het is zielig en narcistisch.” Eerder vandaag raakte ook al bekend dat Melania en haar man Donald Trump besmet zijn met het coronavirus.

