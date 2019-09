Gefilmd in New York: twee mannen duwen ingepakt lichaam op winkelkar voort mvdb

13 september 2019

07u28

Bron: New York Post 0 Twee mannen in het New Yorkse Harlem zijn gefilmd terwijl ze ‘s nachts een ingepakt lichaam op een winkelkar voortduwden. De populaire krant The New York Post kreeg de bewakingsbeelden in handen en heeft ze gepubliceerd op zijn website .

De beelden dateren van woensdagnacht rond half drie en zijn gemaakt in Harlem, een stadsdeel dat tot begin jaren 90 werd geteisterd door grootschalig bendegeweld en drugsoverlast. Sinds het zerotolerancebeleid van ex-burgemeester Rudy Giullani is het aantal delicten drastisch gedaald. Politie en buurtbewoners schrikken dan ook van de video.

De twee mannen dragen baseballpetjes en gebruiken een winkelkarretje van supermarktketen Target. Op de video is te zien hoe een fietser de twee passeert.

Even later kruiste een man op weg naar de nacht-fitness hun pad. Uit het rode tapijt staken twee voeten met sokken aan, verklaarde hij aan de politie. De agenten troffen in de achtergelaten winkelkar het in een tapijt gewikkeld slachtoffer aan. De twee gebruikten naast het tapijt, ook een kartonnen doos om het lichaam te verhullen. De levenloze man had een zware hoofdwonde. De politie spoort de twee onbekenden op.

