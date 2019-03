Geëvacueerden stonden doodsangsten uit maar prijzen Noren: “Ik dacht aan de Titanic en dat het afgelopen met me was” Joeri Vlemings

24 maart 2019

12u50

Bron: NRK 0 463 mensen aan boord van het cruiseschip dat gisteren voor de kust van Noorwegen in de problemen kwam, werden geëvacueerd. En daar zijn ze heel dankbaar voor. Ze stonden doodsangsten uit toen het losstaande meubilair plots begon te schuiven en een stuk plafond naar beneden kwam, maar zijn vol lof over de Noorse hulpverlening.

De bijna 500 passagiers die met de helikopter van het schip op drift werden gehaald, zijn enorm dankbaar en kunnen de Noorse hulpverlening niet genoeg prijzen. Een koppel schatte het aantal Amerikaanse opvarenden op twee derde. De rest bestond volgens hen voornamelijk uit Britten en nog een deel uit de hele wereld. Buitenlandse Zaken liet weten dat er geen reden is om aan te nemen dat er Belgen aan boord zouden geweest zijn van het schip. “Het liefst zouden we iedereen, alle vrijwilligers, die ons geholpen hebben de hand willen schudden”, zei het echtpaar. “Jullie zijn stuk voor stuk geweldig”.

“We zaten te lunchen toen het schip enorme begon te schudden. Door hoge golven sneuvelde er een deur, waardoor water naar binnen stroomde. Het was gewoon chaos. Ik wil hier liever niet aan terugdenken”, getuigde de Amerikaan John Curry aan de Noorse omroep NRK.

Ook Rodney Horgen uit Minnesota sprak over zijn ervaring bij NRK. “Het was heel beangstigend, surrealistisch”, zei Horgen. Hij was zoals zovelen in het restaurant toen er dingen begonnen te schuiven. Iedereen moest naar de kamer gaan. Gewoon een voorzorgsmaatregel, dacht Horgen. “Maar plots brak er een groot raam en tot twee meter hoog spoelde het zeewater binnen. Tafels, stoelen, kapotte glazen, 20-30 mensen werden voor mijn ogen meegesleurd. Ik stond daar en mijn vrouw zat voor mij en plots was ze weg. Ik dacht toen echt dat het afgelopen was. Ik moest aan van alles denken, aan de Titanic.”

Dan werd Horgen emotioneel. “Het ergste voor mij was dat ik voorbij heel wat mensen die op de grond lagen moest lopen - en hun gezichten zag - om in de rij te gaan staan voor de helikopter. Ik kon alleen maar hopen dat iedereen aan de beurt zou komen.” Horgen zei wel dat hij in de toekomst opnieuw op cruise wil gaan. “Maar nu vliegen we zo snel mogelijk naar huis.”

Alan en Susan Dollberg uit Novato Californië waren een van de eerste passagiers die gered werden. Alan dacht aanvankelijk dat het woeste gedeelte van de reis van voorbijgaande aard zou zijn. “Maar toen begonnen we 90 graden te wankelden van de ene naar de andere kant en ging het alarm af voor evacuatie”. Tijd om nog persoonlijke spullen te pakken, was er niet. Het koppel bleek zelfs geen paspoorten bij zich te hebben na hun redding. Ook de Dollbergs vinden de Noorse gastvrijheid ongezien en drukten daarvoor hun grenzeloze dankbaarheid uit. “Bang was ik niet”, zei Susan Dollberg nog. “Ik sprong eerder dit jaar al uit een vliegtuig.”

jkm