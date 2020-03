Geëvacueerde gemeente nabij kerncentrale Fukushima na negen jaar opnieuw toegankelijk mvdb

05 maart 2020

00u15 0 Na negen jaar is een gemeente in de buurt van de Japanse kerncentrale van Fukushima opnieuw deels toegankelijk. Alle 7.000 inwoners van Futaba moesten na de verwoestende onderzeese aardbeving op 11 maart 2011 en de daaropvolgende kernramp in allerijl vertrekken.

Sindsdien bleef de plek onaangeroerd. Agenten openden in de nacht van dinsdag op woensdag (plaatselijke tijd) de hekken. Dit betekent niet dat de bewoners kunnen terugkeren. In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio passeert - als het coronavirus geen roet in het eten gooit - de Olympische vlam door enkele vrijgegeven straten in de buurt van het treinstation. Overheidsfunctionarissen verwachten pas vanaf 2022 opnieuw enige nieuwe bewoning in de gemeente.

De aardbeving met een kracht van 9 op schaal van Richter veroorzaakte een vloedgolf die de kerncentrale verwoestte omdat het koelsysteem uitviel. Het leidde ertoe dat delen van de drie reactoren smolten en ontploften. Bijna 165.000 Japanners die binnen een straal van 30 kilometer rond de kerncentrale woonden, moesten hun huizen verlaten. In 2016 stelde de regering 49 dorpen in de buurt van de centrale weer open. 45 andere gelden als spookdorpen: verkeerslichten staan er nog te knipperen, geparkeerde wagens zijn verroest en overwoekerd door begroeiing en supermarkten zijn nog volledig gevuld. De aardbeving kostte circa 18.500 mensen het leven.