Geesteszieke man vermoordt moeder, snijdt ze in stukken en eet ze gedeeltelijk op Redactie

18 februari 2020

15u30

Bron: La Provence, Le Matin 1 Buitenland In Frankrijk is een gruwelijke moord ontdekt nadat familieleden van een 57-jarige vrouw de politie waarschuwden. De vrouw bleek vermoord door haar psychisch gestoorde zoon (36). Hij had haar lichaam in stukken gesneden en er delen van opgegeten.

De gruwelijke feiten werden zaterdag ontdekt in de stad Salon-de-Provence. Die ligt op enkele tientallen kilometers van Marseille in het departement Bouches-du-Rhône. Volgens het parket van Aix-en-Provence ging de politie ter plaatse omdat familieleden bang waren dat er iets gebeurd was.

De politie ontdekte daar het lichaam van de vrouw, verspreid over de hele woning. De 36-jarige zoon van het slachtoffer, die duidelijk psychisch gestoord is, bekende meteen dat hij zijn moeder had vermoord. Hij werd eerst even in hechtenis genomen, maar daarna geïnterneerd.

Tijdens zijn verhoor vertelde de man volgens de krant La Provence dat hij een deel van het lichaam van zijn moeder zou hebben opgegeten.