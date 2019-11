Geestelijke eist doodstraf voor leiders van betogingen in Iran PVZ

22 november 2019

14u44

Bron: DPA 0 Een hoge geestelijke in Iran heeft de doodstraf geëist voor enkele leiders van de betogingen. "Enkele van de leiders van de onlusten waren anarchisten die de doodstraf verdienen", zei ayatollah Ahmad Khatami tijdens het vrijdaggebed in Teheran.

Bijzonder erg waren volgens hem de aanvallen van betogers op moskeeën en islamistische centra, alsook de verbranding van duizenden religieuze boeken, waaronder korans. Ook andere manifestanten die "als marionetten" meededen, zouden een les moeten krijgen waardoor ze "eeuwig spijt hebben van hun daden", zei de ayatollah.

Khatami is lid van een belangrijk orgaan van de clerus en een van de leiders van de islamistische beweging van Iran. Hij is bovendien een scherp criticus van de hervormingen van president Hassan Ruhani. Politiek zou hij niet zwaar wegen, maar hij is een van de belangrijkste stemmingmakers van het land.

De protesten van de voorbije dagen tegen de verhoging van de benzineprijzen waren volgens Khatami legitiem. Maar "relschoppers" uit de rangen van monarchisten en rebellengroepen hadden volgens hem een andere agenda dan de benzineprijs. Khatami bekritiseerde behalve de Verenigde Staten en Israël, de aartsvijanden van Iran, ook Frankrijk en Duitsland, die de "wetteloze relschoppers" volgens hem steunden.

