Geert Wilders woedend over vrijspraak voor zijn bedreiger: “Rechterlijke macht is gestoord” Niels Klaassen

28 juni 2019

16u49

Bron: AD.nl 0 Wilders-bedreiger Dickie J. is vandaag vrijgesproken. De Nederlander werd in maart opgepakt bij een campagnesessie van de PVV-leider in Heerlen, met een bijl en twee messen. De rechters geloven niet dat de man de bekende politicus écht iets aan wilde doen. Geert Wilders is boos over de vrijspraak.

Het Nederlandse gerecht had vorige week vier jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist. Maar de rechters gaan daar dus niet in mee. Wilders is boos. “Nu weet iedereen dat als je wapens meeneemt, mij opzoekt en wil vermoorden, je ermee wegkomt als je zegt verward te zijn en het niet zo bedoelde (...) De rechterlijke macht is gestoord in dit land”, twitterde hij.

Een bijl, twee messen en naar me op zoek om mijn hoofd in te slaan.



Rechtbank: vrijspraak



De rechterlijke macht is gestoord in dit land. https://t.co/N49Qna3rfP Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

“Dat varken”

De 61-jarige verdachte J. werd in maart opgepakt in Heerlen toen hij zich ophield bij de looproute van de PVV-leider die ter plaatse kwam flyeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tegen een wijkagent zei Dickie toen dat hij voor ‘dat varken’ kwam, om even ‘het knikkerke’ van Wilders in te slaan. In zijn fietstas vond de politie de bijl, in zijn jas nog eens twee messen.

Maar het ging om een misplaatste grap, vertelde de Heerlenaar vorige week in de rechtszaal: “Ik zou Wilders toch nooit wat doen, ik ben juist een groot fan! Ik was wat aan het flauwekullen.” Justitie geloofde dat niet en nam de zaak hoog op. Maar de rechtbank gaat wel mee met het verhaal van Dickie, mede omdat uit psychologisch onderzoek blijkt dat de zestiger licht verstandelijk beperkt is en zich verbaal niet altijd goed kan uitdrukken.

Ok bedankt rechters voor het vogelvrij verklaren, nu weet iedereen dat als je wapens meeneemt, me opzoekt en wil vermoorden, je ermee wegkomt als je zegt verward te zijn en het niet zo bedoelde.



U sprak hém vrij en geeft mij daarmee levenslang - maar goed, dat had ik toch al. Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

Misplaatst

Dat de ‘volstrekt misplaatste grap’ die ochtend totaal verkeerd viel, met de zwaarst bedreigde politicus in aantocht, begrijpen de rechters wel. “Heerlen stond op scherp. Om dan zo’n grap te maken, is vragen om problemen. En die heeft de verdachte ook gehad.” Dickie J. zat sinds die 9 maart in de cel. In de gevangenis zou hij last hebben gehad van claustrofobie en hartklachten.