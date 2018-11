Geert Wilders wil onderzoek naar politieke beïnvloeding bij "minder Marokkanen"-proces TMA

12 november 2018

09u14

Bron: ANP 0 Heeft de toenmalige Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten invloed uitgeoefend op het openbaar ministerie (OM) om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen voor zijn "minder Marokkanen"-uitspraken in 2014? Wilders zelf en zijn advocaat, Geert-Jan Knoops, menen alvast van wel en hebben een verzoek tot nader onderzoek ingediend bij het gerechtshof in Den Haag, weet RTL Nieuws.

Volgens Knoops is er nieuwe informatie beschikbaar die erop wijst dat Opstelten destijds invloed heeft uitgeoefend. "Als dat waar is, dan kan dit de consequentie hebben dat de rechter beslist dat de rechtszaak tegen Wilders niet geldig is. Omdat politieke besluitvorming en invloed buiten een strafzaak gehouden moeten worden", aldus Knoops.

Onder ede

Knoops wil dat Opstelten over de kwestie onder ede getuigt. Ook wil hij de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar, onder ede laten verklaren en een aantal oud-topambtenaren. RTL Nieuws zegt, op basis van bronnen, dat Opstelten wilde dat strafvervolging zou plaatsvinden wegens de grote maatschappelijke impact van de uitspraken van Wilders. Afgelopen juni lieten het ministerie en het OM in reactie hierop weten dat het OM een "eigenstandig" besluit had genomen over de vervolging.

De rechtbank in Den Haag veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM gingen in hoger beroep. De zaak wordt op 30 november voortgezet. Dan worden ook de wensen van Knoops, namens Wilders, behandeld.

"Als het waar is dat Minister Opstelten het OM heeft beïnvloed om mij als leider van een oppositiefractie te vervolgen dan is Nederland een corrupte bananenrepubliek", twittert Wilders. "Snel opheldering dus."

“Als het waar is dat Minister Opstelten het OM heeft beïnvloed om mij als leider van een oppositiefractie te vervolgen dan is Nederland een corrupte bananenrepubliek”, twittert Wilders. “Snel opheldering dus.”