Geert Wilders wil dat Nederland en Rusland weer vriendjes worden FT

27 februari 2018

17u50

Bron: ANP & Twitter 1 Geert Wilders van het extreemrechtse PVV is momenteel in Moskou. Hij wil er aantonen dat Nederland niets heeft met "de hysterische Russofobie" die er volgens hem heerst. " Rusland is geen vijand'', zei hij eerder. Voor de gelegenheid had hij een vriendschapsspeldje op zijn blazer gepind.

Eerder deze maand maakte Wilders via Twitter al bekend dat hij een uitnodiging had ontvangen van de Doema (het Russische parlement, red.) "Het is tijd voor Realpolitiek in plaats van Russofobie!", tweette hij. Wilders is in Rusland om te laten zien dat hij niets heeft met de "hysterische Russofobie'' die er bij onze noorderburen heerst. Hij hoopt er de vriendschapsband te herstellen na eerdere uitspraken.

Twee weken geleden nog haalde de Russische ambassade immers stevig uit naar Nederland na de heisa rond minister Halbe Zijlstra, die gelogen had over een ontmoeting met president Poetin. Volgens de Russen verspreidt Nederland voortdurend anti-Russische propaganda en wordt het land systematisch afgeschilderd als vijandig en agressief. “De media verspreiden graag het idee dat wij geobsedeerd zijn door het creëren van een ‘Groot Rusland’. Ze schrijven ons de ambitie toe dat wij opnieuw een Sovjetrijk willen stichten. Bovendien wordt dat aangenomen als iets vanzelfsprekends, zonder dat die uitspraken getoetst worden. Is dit niet een voorbeeld van fake nieuws? We hopen dat het gezond verstand zegeviert en dat Nederland zal beseffen dat Rusland een onmisbare partner is in de strijd tegen tal van bedreigingen en nieuwe uitdagingen.”

Wilders zou tijdens zijn bezoek in Moskou verschillende onderwerpen hebben aangesneden, van handel en internationale sancties tegen Rusland tot de "islamisering" van de Europese Unie. Ook het onderzoek naar de vliegramp MH17 kwam even ter sprake. Volgens de Russen is het onderzoek ernaar een van de redenen voor de slechte relatie tussen beide landen. Wilders zegde dat hij "uiteraard" volledige medewerking verwacht.

Ik draag het hier met trots.

Een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld. pic.twitter.com/n0qPUTThsI Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link