Geert Wilders schuldig aan belediging Marokkanen als groep, maar hof legt geen straf op. Politicus gaat in cassatie Karolien Koolhof

04 september 2020

14u26 18 NEDERLAND De Nederlandse rechter in beroep heeft geoordeeld dat anti-islampoliticus Geert Wilders (PVV) zich schuldig heeft gemaakt aan het beledigen van Marokkanen als groep tijdens een verkiezingsavond in 2014. Wilders is vrijgesproken van de beschuldigen van het aanzetten tot haat en discriminatie en van groepsbelediging tijdens een markt in Den Haag. Wilders legt zich niet neer bij de veroordeling van het hof. Hij kondigde direct aan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak.

“Nederland is een corrupt land geworden”, zei Wilders direct na afloop van de uitspraak. “Juich niet te vroeg. Ik zal altijd doorgaan, ik zal altijd de waarheid blijven spreken, wat de consequenties ook zijn”, vervolgde hij strijdvaardig. “Dit zal mij en de PVV alleen maar sterker maken.” Wilders herhaalde dat hij het middelpunt is geworden van een politiek proces. “Het ministerie en ambtenaren hebben geholpen om tot een veroordeling te komen.” Het hof heeft in zijn uitspraak expliciet gesteld dat er geen sprake is geweest van een politiek proces. Volgens Wilders heeft de rechter de vrijheid van meningsuiting “bij het grofvuil gezet”.

Volgens het hof in Den Haag deed Wilders (56) zijn bewuste uitspraken op 19 maart 2014 weloverwogen en voor het oog van de camera. Hij was zich bovendien bewust van de mogelijke impact, omdat hij enkele dagen eerder soortgelijke uitspraken deed op een markt in Den Haag.

In 2014 vroeg hij in een Haags café of het publiek ‘meer of minder Marokkanen’ wilde, waarop luidkeels ‘minder’ geschreeuwd werd. Het was het begin van een zes jaar voortslepende rechtszaak.

Geen straf

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op omdat de rechtbank de veroordeling voldoende vond. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de politicus gingen in beroep. In hoger beroep is een geldboete van 5.000 euro geëist.

Volgens de leider van de PVV (Partij voor de Vrijheid) is er sprake van politieke beïnvloeding. Hij is ervan overtuigd dat de toenmalig Nederlandse justitieminister Ivo Opstelten (van de liberale regeringspartij VVD) een stevige vinger in de pap heeft gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken. Het OM heeft dat keer op keer met klem tegengesproken.

Grootste oppositiepartij

Hoewel hij als beklaagde in het verdachtenbankje belandde, heeft Wilders daar in de peilingen nooit onder geleden. Zijn PVV is nog steeds de grootste oppositiepartij voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. In de zwaarbeveiligde rechtbank wist Wilders van het strafbankje namelijk ook een podium te maken. Dat deed hij voor een groot deel via Twitter.

Via datzelfde kanaal bedankte hij vanochtend ook zijn volgers en gaf nogmaals aan dat een eventuele veroordeling voor hem de corruptie van de Nederlandse rechtsstaat aan zou tonen. “Iedereen bedankt voor de steun! We zullen het vandaag zien", schrijft Wilders. “Is Nederland nog een rechtsstaat waar politici de waarheid mogen spreken? Of een corrupt land zonder scheiding der machten waar politici van de oppositie in een politiek proces veroordeeld worden?”