Geert Wilders mag weer twitteren: “Geen censuur, maar vrijheid” TT HAA

31 mei 2019

23u08

Bron: Belga 4 Twitter heeft het account van Geert Wilders vandaag een halve dag lang geblokkeerd. De berichtensite strafte de PVV-leider voor een tweet die hij plaatste over D66 en antisemitisme. Halverwege de avond kon de Nederlandse politicus weer berichten sturen.

De tweet waarna het platform Wilders blokkeerde, ging over D66. Wilders twitterde: “Laten we altijd opstaan tegen de sukkels van D66 die de grenzen open laten staan en meer en meer islam importeren om vervolgens krokodillentranen te huilen over de gevolgen daarvan zoals antisemitisme, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, terrorisme en haat.”

Die tweet zou in strijd zijn met de regels. Wilders werd daarop tijdelijk geschorst. Twitter wil niet op individuele gevallen reageren en verwijst naar de gedragsregels.

Partijgenoten van Wilders reageerden verbolgen op de ban. Zo noemde PVV’er Léon de Jong het “totaal gestoord”. “Twitter zet account van @geertwilderspvv op slot omdat hij de waarheid zegt over D66. Ondertussen kunnen moslims ongestoord hun doodbedreigingen op Twitter zetten”, aldus De Jong op Twitter.

De tweet over D66 is inmiddels verwijderd. Mogelijk was dat een eis van Twitter om de blokkade te kunnen opheffen. Halverwege de avond kon Wilders opnieuw tweets versturen en deed dat ook meteen.

Geen censuur maar VRIJHEID!



No censorship but FREEDOM!#stopislam #muhammad #vrijheid #freedom pic.twitter.com/D8MhcJXKez Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

Twitter zet account van @geertwilderspvv op slot omdat hij de waarheid zegt over D66. Ondertussen kunnen moslims ongestoord hun doodbedreigingen op Twitter zetten. Totaal gestoord. pic.twitter.com/XF6UreImAF Léon de Jong(@ leondejong) link