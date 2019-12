Geert Wilders ‘grapt’ over organiseren cartoonwedstrijd profeet Mohammed HAA RL ADN

29 december 2019

00u33

Bron: AD.nl, ANP, Belga 8 UPDATE De Nederlandse politicus Geert Wilders organiseert dan toch geen cartoonwedstrijd. Gisteravond zei hij dat tegen het ANP, maar vanmorgen maakte hij er al grappen over. ‘And the Winner of the Cartoon Contest is’, tweette Wilders met daarbij een afbeelding van de profeet Mohammed, gevolgd door ‘End of contest’ en twee smileys.

Wilders plande in november vorig jaar al eens een cartoonwedstrijd over Mohammed. Mensen konden 10.000 dollar (ruim 8.900 euro) winnen met een spotprent over de profeet. Maar met die plannen stuitte hij op fel protest: in de islam zijn afbeeldingen van de profeet Mohammed namelijk verboden. Het kwam tot grote betogingen in Pakistan, en Wilders kreeg ook doodsbedreigingen. Op Twitter riep hij zijn volgers gisterenavond op alsnog spotprenten van Mohammed in te sturen. De winnaar zou opnieuw kans maken op 10.000 dollar.

Aan het Nederlandse persagentschap ANP bevestigde Wilders zijn plannen. Reden was de weigering van de Pakistaanse regering om de prediker Khadim Hussain Rizvi te arresteren, zei Wilders. Rizvi had er op Twitter mee gedreigd Wilders te onthoofden. “De Nederlandse regering bijt evenmin door om ze daartoe te dwingen dus om de vrijheid van meningsuiting te beschermen.” Om een duidelijk signaal af te geven, “doen we de contest alsnog”, klonk het.

“Doel bereikt”

Maar de cartoonwedstrijd heeft nu al zijn doel bereikt en gaat dus niet écht door, zo laat Wilders vandaag op Twitter verstaan. En daar was het de politicus allemaal om te doen. “Binnen 4 uur was de aankondiging van de wedstrijd via ANP, Reuters en andere persbureaus wereldnieuws. Mét vermelding van de reden: fatwa’s blijven onbestraft en de vrijheid van meningsuiting wordt niet verdedigd. De lafheid exposed. Mission accomplished. Einde contest”, zo schrijft de politieke leider op het sociale medium.

De cartoonwedstrijd is niet onomstreden. De Pakistaan Junaid I. werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf van tien jaar omdat hij naar Nederland was gekomen en van plan was Wilders te vermoorden vanwege de cartoonwedstrijd. Hij reisde vanuit Parijs af naar Amsterdam en bezocht het parlementsgebouw in Den Haag. Ook Jawed S., die in de zomer van 2018 in het Centraal Station van Amsterdam twee Amerikanen levensgevaarlijk verwondde bij een mesaanval, noemde de cartoonwedstrijd als motief voor zijn daad. Hij werd afgelopen oktober veroordeeld tot 26 jaar en 8 maanden cel.