Geert Wilders doet aangifte tegen officier van justitie in “minder Marokkanen”-proces kg

09 september 2019

16u45

Bron: Belga, ANP 0 Nederlands PVV-leider Geert Wilders doet aangifte tegen de aanklagers van het Openbaar Ministerie in het proces rond zijn uitspraak over “minder Marokkanen”. Wilders verdenkt hen ervan dat ze de rechtbank waarvoor hij terechtstaat hebben voorgelogen.

Wilders staat in hoger beroep terecht voor zijn “minder Marokkanen”-uitspraak uit 2014. Toen vroeg Wilders het publiek tijdens een bijeenkomst of ze “meer of minder Marokkanen” wilden, waarna zijn volgers “Minder! Minder!” scandeerden.



De PVV-leider doet in eerste instantie aangifte tegen officier van justitie Wouter Bos en advocaten-generaal Gerard Sta en Birgit van Roessel vanwege “een ernstig vermoeden van valsheid in geschrifte”. Hij verwijt de advocaten-generaal dat ze in het proces-verbaal in de “minder-Marokkanen”-zaak stellen dat er geen overleg is geweest tussen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie. Uit recente stukken blijkt echter dat er wel degelijk over die zaak is gesproken.



E-mailverkeer tussen het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie bewees dat er minstens overleg was over de zaak door topambtenaren op beide departementen. Een van de twee bespreekt hun opvattingen en vragen vervolgens met het parket.

Als een opsporingsambtenaar in een proces-verbaal niet de waarheid spreekt, maakt hij zich mogelijk schuldig aan meineed. Bovendien kan dat betekenen dat de rechter het OM niet ontvankelijk verklaart.

Meer aangiftes

Het blijft niet bij deze aangifte, waarschuwt de PVV-leider. “Het openbaar ministerie en alle andere betrokkenen (ambtenaren en politici) die een rol hebben gespeeld bij mijn politieke vervolging kunnen hun borst natmaken.” Hij wil hen niet alleen strafrechtelijk aanpakken, maar mogelijk ook civiele rechtszaken tegen hen beginnen.

Het OM wil niet reageren op de aangiftes, omdat die nog niet binnen zijn. “We moeten eerst de precieze inhoud kennen”, laat een woordvoerster van het parket-generaal weten.

De rechtszaak tegen Wilders gaat morgen verder. De verdediging zal de rechter dan opnieuw vragen het proces te staken.