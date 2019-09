Geert Wilders doet aangifte tegen officier van justitie in “minder Marokkanen”-proces kg

09 september 2019

16u45

Nederlands PVV-leider Geert Wilders doet aangifte tegen de aanklagers van het Openbaar Ministerie in het proces rond zijn uitspraak over "minder Marokkanen". Volgens Wilders zouden "Het openbaar ministerie en alle andere betrokkenen (ambtenaren en politici) die een rol hebben gespeeld bij mijn politieke vervolging kunnen hun borst natmaken", schrijft Wilders in een persbericht waarin hij de aangifte aankondigt.

Wilders staat in hoger beroep terecht voor zijn “minder Marokkanen”-uitspraak uit 2014. Toen vroeg Wilders het publiek tijdens een bijeenkomst of ze “meer of minder Marokkanen” wilden, waarna zijn volgers “Minder! Minder!” scandeerden.



Tijdens zijn proces beweerde Wilders al dat voormalig minister van Justitie Ivo Opstelten zich bemoeid heeft met zijn vervolging. Uit e-mailverkeer tussen het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie, bleek recent dat er minstens overleg was over de zaak door topambtenaren op beide departementen.

Aangifte

Wilders doet nu in eerste instantie aangifte tegen officier van justitie Wouter Bos en advocaten-generaal Gerard Sta en Birgit van Roessel vanwege "een ernstig vermoeden van valsheid in geschrifte”. De advocaten-generaal zouden in het proces-verbaal in de zaak stellen dat er geen overleg is geweest tussen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie.



Als een opsporingsambtenaar in een proces-verbaal niet de waarheid spreekt, maakt hij zich mogelijk schuldig aan meineed. Bovendien kan dat betekenen dat de rechter het OM niet ontvankelijk verklaart.



E-mails

In een reeks e-mails bespreken twee ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie het proces. Een van de twee bespreekt hun opvattingen en vragen vervolgens met het parket.



Het ministerie wil niet reageren, omdat de rechtszaak in volle gang is. Vorige week stelde het departement dat er alleen is overlegd over de uitvoering van het besluit om Wilders te vervolgen, maar niet over dat besluit zelf.