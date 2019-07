Geert Bourgeois (N-VA): “Steun voor von der Leyen zal afhangen van haar programma” KVDS

03 juli 2019

09u11

Bron: Belga, Radio 1 0 Kersvers Europees parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) wil zich voorlopig niet uitspreken over steun voor de toekomstige voorzitster van de Europese Commissie, de Duitse defensieminister Ursula von der Leyen. Hij waarschuwt wel dat ze een eurofederaliste is en dat het daarom afwachten wordt met welk programma ze naar het parlement zal komen.

In De Ochtend op Radio 1 prees de N-VA'er von der Leyen als een "knappe dame" - ze spreekt bijvoorbeeld drie talen - die "alle capaciteiten heeft om het voorzitterschap op zich te nemen". Bourgeois vindt het ook mooi dat voor het eerst een vrouw aan het hoofd kan komen van het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

Inhoud

Maar dan moet von der Leyen nog de steun krijgen van het Europees parlement. Bourgeois spreekt zich nog niet uit over eventuele steun. "Ik zeg niet neen en ik zeg niet ja", aldus Bourgeois. "Ze behoort niet tot dezelfde fractie als wij en ze is een eurofederaliste die pleit voor meer bevoegdheden voor de Europese Unie. Wij willen dat alleen als het een meerwaarde biedt. We gaan haar beoordelen op het programma en de inhoud waarmee ze naar het parlement komt. Er zijn de laatste jaren wat vertrouwensbreuken geweest met Europa en het is belangrijk dat vertrouwen terug te winnen".





Bourgeois gaf ook mee dat hij zich grote zorgen maakt over het feit dat Centraal- en Oost-Europa minder bedeeld worden in de regeling die nu op tafel ligt. “Zij riskeren in de marge te verzeilen”, zegt hij nog.