Geen winnaar bij Boliviaanse presidentsverkiezingen: tweede verkiezingsronde in december

21 oktober 2019

03u32

Bron: ANP, Belga 0 De kans lijkt groot dat er een tweede verkiezingsronde nodig is om te bepalen wie de nieuwe president van Bolivia wordt. Nadat 83 procent van alle stemmen is geteld ligt de huidige president Evo Morales aan kop met ruim 45 procent van de uitgebrachte stemmen. Zijn directe rivaal Carlos Mesa staat op bijna 38 procent.

Omdat geen enkele kandidaat minstens 50 procent haalt of 40 procent met 10 procentpunt verschil van zijn tegenstanders, volgt een tweede ronde op 15 december.

In 2006 won Morales de verkiezingen en werd hij de eerste inheemse president van het Zuid-Amerikaanse land. Tien jaar later probeerde hij de grondwet te wijzigen om nog een termijn als president aan te kunnen gaan. Dat voorstel werd afgewezen. Morales won daarna een rechtszaak, waarin werd gezegd dat het tegen zijn mensenrechten is om hem niet aan de verkiezingen mee te laten doen.