Geen wijn maar chemisch poeder: duizenden flessen 'sjoemelchianti' ontdekt FT

10 maart 2018

18u21

Bron: RAI NEWS 4 Dankzij de nieuwste technologieën heeft Chianti Consortium, de organisatie achter een van de populairste wijnen ter wereld, in zes maanden tijd 56.075 valse flessen wijn ontdekt.

Die werden vooral in de Verenigde Staten als authentieke chianti verkocht, maar bleken uiteindelijk chemische poederwijn. De fraudeurs konden zo 200 miljoen euro opstrijken. Wie bij de grootschalige oplichting betrokken is, kon nog niet worden ontleed. De flessen 'sjoemelchianti' - in totaal 39 verschillende soorten - waren vooral bestemd voor export en werden online te koop aangeboden via Wallmart, eBay, Amazon en nog tal van andere retailers. Het gaat om flessen poederwijn of flessen die een chemisch concentraat bevatten dat uiteindelijk wordt aangelegd met water. Ook duizenden wijnetiketten, met daarop het opschrift 'Made in Italy' bleken vervalst. Het is zeker niet de eerste keer dat er valse wijn wordt ontdekt. In 2014 bijvoorbeeld namen de Italiaanse autoriteiten meer dan 165.000 flessen goedkope rode wijn in beslag die als Brunello di Montalcino en Rosso di Montalcino verkocht werden.