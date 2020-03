Geen wetenschappelijk bewijs dat mens besmet kan geraken door huisdier MDG

25 maart 2020

15u14

Bron: Belga 1 Er is tot op vandaag geen wetenschappelijk bewijs dat mensen besmet kunnen geraken met het coronavirus door een huisdier. Dat meldt de Franse Nationale Academie voor Geneeskunde woensdag. De academie benadrukt wel dat voorzichtigheid geboden blijft.

Er is volgens de academie ook geen wetenschappelijk bewijs dat een huisdier besmet kan geraken door overdracht door de mens. De academie wijst er wel op dat niet alle risico's uitgesloten zijn.

Het is intussen al lang duidelijk dat het virus van wilde dieren naar mensen overgegaan is. Later begon het zich aan te passen aan het menselijk lichaam en dan schakelde het over naar een stadium waarin het zich van mens tot mens verspreidde.

Begin maart werd in Hongkong voor het eerst een besmetting met het coronavirus bij een hond vastgesteld. Een kleine keeshond zou het virus opgelopen hebben van zijn baasje dat ziek was. Door ervaringen met het SARS-virus in 2003 denken deskundigen dat dieren ondanks de besmetting niet ziek worden en dat zij het virus niet kunnen overbrengen op mensen.

Latere testen op hond in Hongkong toch negatief

Volgens de Franse Nationale Academie voor Geneeskunde had die hond in Hongkong slechts "een zeer laag percentage van het virus" en vertoonde het dier geen ziektesymptomen. De latere testen op de hond waren overigens negatief.

Voorzichtigheid noodzakelijk

Verder wijst de academie erop dat er ook geen wetenschappelijke bewijzen zijn dat honden op hun beurt mensen of andere huisdieren kunnen besmetten.

Toch benadrukt de academie dat voorzichtigheid geboden blijft. Ze raadt eigenaren van huisdieren aan om de gebruikelijke maatregelen in acht te nemen door regelmatig hun handen te wassen bij het verzorgen van het dier en de dieren niet aan het gezicht van de eigenaar te laten likken.