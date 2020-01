Geen water, maar wel nog bier: de Australische stad Murrurundi kampt met extreme droogte ttr

15 januari 2020

17u30

Bron: CNN 1 Het is bloedheet in de Australische stad Murrurundi in New South Wales. De temperatuur schommelt er rond 42 graden Celsius. Het zuidoosten van Australië, waar een groot deel van de landbouwindustrie is gevestigd, oogt bijgevolg kurkdroog. Murrurundi is een van de plekken in Australië waar nog amper water te bespeuren is. Desondanks proberen de inwoners er toch de moed in te houden, zo blijkt uit een interview van CNN. “Als je bier drinkt, ben je oké”, antwoordt Warren Bramley op de vraag hoe het is om te leven in een periode van bosbranden en extreme droogte.

Bosbranden komen vaak voor in Australië, maar de omstandigheden zijn de laatste jaren almaar gevaarlijker geworden. “Klimaatverandering verhoogt de frequentie en de ernst van de bosbranden in Australië en de rest van de wereld", zegt het Bureau of Meteorology. Het brandseizoen duurt langer, de temperaturen stijgen en de hoeveelheid neerslag slinkt. In New South Wales viel de afgelopen drie jaar elk jaar minder dan 125 mm neerslag. Dat is ongezien, net zoals de bosbranden die Australië al maandenlang teisteren.

De inwoners van de stad Murrurundi, ongeveer drie uur rijden ten noordwesten van Sydney, hebben de voorbije drie jaar amper regen gezien. De rivier die door de stad loopt, staat kurkdroog. Dagelijks rijden vrachtwagens naar Murrurundi om water te bezorgen. De chauffeurs zijn uitgeroepen tot lokale helden. Als ze hun ritten zouden staken, dan zou er op drie dagen tijd geen druppel water meer te bespeuren zijn in de Australische stad.

Rebecca Willard, die als barvrouw in het Royal Hotel werkt, vertelt aan CNN dat haar twee jonge kinderen zich samen moeten wassen om water te besparen. Ook de dieren lijden onder de aanhoudende droogte. Lokale onafhankelijke veehouders voelen zich genoodzaakt om hun dieren naar het slachthuis te brengen, omdat het te duur is om hun koeien nog te blijven voeden.

Slachthuizen

Niet alleen Murrurundi, maar ook het Australische binnenland kampt met extreme droogte. De Zuidelijke Hooglanden staan niet langer bekend om hun groene weilanden. Het landschap oogt dor. James Galbraith runt samen met zijn vader Bill een veeboerderij, zo vertelt hij aan CNN. De familie Galbraith zit intussen al meer dan 130 jaar in het vak. Vader Bill is al zolang hij zich kan herinneren actief op de boerderij van zijn familie, maar deze extreme droogte heeft hij nog nooit meegemaakt.

Zoon James moest een tweede job zoeken om financieel nog rond te kunnen komen. Daarnaast moest hij het grootste deel van zijn kudde verkopen. “Niet alleen de oppervlakte is erg droog”, zegt James aan CNN. “Helemaal beneden in de grond is het eveneens erg droog. De bomen en velden lijden. Maar wij moeten volhouden”. Hoewel hij niet zeker is dat de huidige omstandigheden het gevolg zijn van de klimaatverandering, hoopt hij toch dat de oorzaak bij de mens ligt. “Dan kunnen we er misschien iets aan doen”, klinkt het.

Koolstof

“De overgrote meerderheid van de Australiërs ziet de klimaatverandering als een reëel probleem. Ze zien de mens als grote boosdoener en vinden dat er dringend iets moet veranderen”, verduidelijkt professor Frank Jotzo, directeur van het Centre for Climate and Energy Policy bij de Australian National University. Dit zorgt voor een kritische houding tegenover de Australische premier Scott Morrison, een notoir voorstander van de steenkoolindustrie in zijn land omdat die voor werkgelegenheid zou zorgen.

Morrison nam in 2017 een stuk steenkool mee naar een parlementaire zitting. “Dit is steenkool. Wees niet bang”, zei hij tegen de oppositie. “Het is steenkool, iets wat er al meer dan 100 jaar voor zorgt dat Australië een concurrentievoordeel heeft op vlak van energie. Het levert welvaart op voor de Australische bedrijven.” Onder impuls van de conservatieve regering in Canberra was Australië begin december nog een van de landen die zich terughoudend opstelde op de klimaattop van Madrid.

Toch erkent Morrison dat de klimaatverandering een impact heeft op de Australische zomers, die steeds langer, warmer en droger worden. Hij benadrukt dat hij zal bekijken hoe de Australische uitstoot van broeikasgassen verder omlaag kan op een manier die in lijn is met de “bredere economische en sociale belangen” van zijn land. Maar er is “geen enkel beleid dat Australië volledig tegen de bosbranden zal kunnen beschermen”, voegde Morrison eraan toe.

De Australische premier kwam de voorbije weken en maanden onder vuur te liggen voor zijn aanpak van de desastreuze bosbranden. Onder meer het feit dat hij middenin de nationale crisis met zijn familie op vakantie trok naar Hawaï en meermaals het verband tussen de klimaatverandering en de verwoestende branden minimaliseerde, wordt hem door de woedende bevolking zwaar aangerekend.

“Nagel aan mijn doodskist”

Sinds het begin van de grote bosbranden ging in heel Australië al meer dan 10 miljoen hectare bos in vlammen op. Dat is meer dan drie keer de oppervlakte van België. Er kwamen 24 mensen en miljoenen dieren om het leven, duizenden huizen gingen in vlammen op. De Australische regering heeft al 2 miljard Australische dollar (1,25 miljard euro) vrijgemaakt voor de wederopbouw na de verwoestende bosbranden in het land.

“Oorspronkelijk dacht ik niet dat we het zo lang zouden volhouden”, vertelt veehouder James Galbraith nog aan CNN. “Het is verbazingwekkend hoe veerkrachtig het land is. Maar als er geen beterschap is in de lente, dan betekent dat de nagel aan mijn doodskist.”

