Geen vervolging na explosie drugslab waarbij Belg (31) om het leven kwam mvdb

28 maart 2019

16u02

Bron: ANP 0 Twee mannen van 48 en 55 jaar worden niet vervolgd voor mogelijke betrokkenheid bij een drugslaboratorium in een Arnhemse flat. Dat ontplofte in juli vorig jaar. Een Belg (31) en een Nederlander (33), de bewoner van de flat, kwamen om.

De 55-jarige verdachte raakte zwaargewond. Hij vluchtte na de explosie, maar werd een dag later aangehouden. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie is er onvoldoende bewijs voor de betrokkenheid van de twee bij het lab en de explosie.

“Alleen het feit dat ze in de flat of in de buurt aanwezig waren, is niet genoeg om ze strafrechtelijk te kunnen vervolgen.” Sporen hebben geen verband tussen de mannen en het laboratorium aangetoond.