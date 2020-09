Geen Trump op 75ste verjaardag Verenigde Naties IB

22 september 2020

02u10

Bron: Belga 0 Met een digitale ceremonie is maandag de 75ste verjaardag van de Verenigde Naties gevierd. Verrassend genoeg gebeurde dat zonder Donald Trump. Het was nochtans voorzien dat de Amerikaanse president met een videoboodschap het woord zou nemen.

In normale tijden reizen tal van staatshoofden en regeringsleiders in september naar de hoofdzetel in New York af voor de jaarlijkse opening van de Algemene Vergadering van de VN, maar de coronapandemie noopt de internationale diplomatie tot een meer bescheiden verjaardagseditie.

Als gastland van de Verenigde Naties had Trump volgens het programma als eerste het woord moeten nemen tijdens het online event waarmee de 75ste verjaardag werd gevierd, maar verrassend genoeg was het vice-ambassadrice Cherith Norman Chalet die de toespraak voor haar rekening nam.

Ze prees de verdiensten van de VN, maar haalde ook uit naar de weerstand tegen interne hervormingen, het gebrek aan transparantie en de kwetsbaarheid tegenover autoritaire regimes. Trump, die de VN als symbool van het multilateralisme al vaak heeft gekleineerd, zou vandaag tijdens de Algemene Vergadering wel het woord nemen.

Hervormingen

Videoboodschappen waren er wel van onder meer de Chinese president Xi Jinping, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. "De VN kunnen uiteindelijk maar zo goed zijn als de lidstaten dat toelaten", zei Merkel. "Te vaak is de VN-Veiligheidsraad geblokkeerd wanneer het op duidelijke beslissingen aankomt. We hebben hervormingen nodig", betoogde ze.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres lanceerde vanuit de General Assembly Hall een oproep tot meer internationale samenwerking om globale uitdagingen als de coronapandemie, klimaatverandering, de toenemende armoede en escalerende geopolitieke spanningen aan te pakken. "Er is een surplus aan multilaterale uitdagingen, en een tekort aan multilaterale oplossingen", betreurde hij.