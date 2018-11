Geen topontmoeting tussen Trump en Poetin in Parijs TTR

07 november 2018

16u21

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin zal volgend weekend in Parijs geen topontmoeting houden met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. Beide leiders zullen "slechts kortstondig met elkaar praten”. Dat heeft het Kremlin vandaag gezegd.

Twee weken geleden ontmoette Poetin in Moskou nog de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton, kort nadat Trump had aangekondigd dat hij de Verenigde Staten eenzijdig terugtrekt uit het INF-verdrag. Dat verdrag verbiedt de productie en het bezit van kern- en kruisraketten met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer.



Bolton gaf te kennen dat Trump openstond voor een ontmoeting in Parijs, waar beide staatshoofden de herdenkingsplechtigheden ter ere van 100 jaar Wapenstilstand bijwonen. Poetin leek toen open te staan voor dat idee.

Herdenkingsplechtigheden

Frankrijk uitte echter zijn bezorgdheid over een mogelijke Amerikaans-Russische top. Onze zuiderburen vreesden dat een vergadering tussen Trump en Poetin de aandacht zou afleiden van de herdenkingsplechtigheden van de Eerste Wereldoorlog.



Eerder deze week had Trump al gesteld dat hij "waarschijnlijk geen" ontmoeting zou hebben met Poetin. Joeri Oesjakov, raadgever van het Kremlin, bevestigde dat vandaag. “Er zal geen topontmoeting tussen Trump en Poetin plaatsvinden, maar beide leiders zullen wel kortstondig met elkaar praten”.