Geen terroristisch motief voor steekpartij Den Haag

NLA

01 december 2019

14u50

Bron: Belga

2

De 35-jarige man die is aangehouden voor de steekpartij vrijdagavond in Den Haag, had daarbij geen terroristisch motief. Dat meldt de politie na een eerste verhoor van de man. Wat zijn motief dan wel is geweest, is nog niet bekend.